新年濕漉漉！4縣市大雨特報 山區慎防坍方、落石
中央氣象署於今（1）日下午2點25分發布4縣市大雨特報，指出受東北季風影響，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的可能性，提醒民眾注意瞬間大雨帶來的影響，尤其山區需特別留意可能發生的坍方與落石。
此次警報主要針對基隆北海岸、大台北及宜蘭山區，當地居民及旅客應提高警覺，避免前往山區或其他可能發生危險的地點。
氣象署特別呼籲相關地區民眾，務必隨時關注最新天氣資訊，並做好防災準備，確保自身安全。此外，氣象署也提醒，山區活動需特別注意地質鬆動可能引發的災害，避免前往危險地帶。
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署今（31）日上午針對北台灣4縣市發布豪大雨特報。受東北季風影響，基隆北海岸雨
入冬最強冷空氣來了！強烈冷氣團元旦南下 「這2天」最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬以來最強冷空氣即將報到，氣象粉專指出，元旦起將有首波強烈大陸冷氣團南下，影響時間長、強度高，周五、周六（1月2日...
中央氣象署於30日晚間10時許發布陸上強風特報，受到東北風增強的影響，30日晚上至31日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等地將可能面臨平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，並標示為黃色警戒燈號。
強烈大陸冷氣團報到！氣溫恐降10度以下 氣象署曝最冷時段
民視新聞／温芸萱、楊軒報導強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫逐步下降，氣象署預報員劉沛滕今（1）日指出，最冷時段落在明晚至後天清晨，中部以北恐出現10度以下低溫。迎風面的桃園、宜蘭仍有間歇降雨，基隆北海岸及北部山區持續發布大雨特報。周日白天短暫回暖，但日夜溫差大，下週還有一波冷氣團再度報到。
下週恐2波寒流接力！台北連3天凍10度 最冷時段曝光
今（31）日仍持續受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。氣象粉專「天氣風險」表示，週四開始受冷氣團影響，將持續到週日，接著下週一、二又有一波冷空氣南下，強度也可上看強烈大陸冷氣團或寒流。
最強冷空氣來了「低溫下探9度」！「恐迎2波寒流」：這天起急凍半個月
生活中心／綜合報導入冬以來最具威力的一波冷空氣，預計自元旦（週四）開始影響台灣，並在週五、週六（1月2日、3日）達到高峰，清晨低溫恐下探至10至12度。氣象粉專指出，這將是本季首度影響台灣的強烈大陸冷氣團，低溫恐下探至9度，達到寒流等級的機率偏高。此外，預報顯示下週三（7日）仍有另一股強冷空氣接力南下，強度同樣可能達強烈大陸冷氣團，甚至不排除寒流等級，提醒民眾做好保暖措施。
冷！中央氣象署今（1）天10:49發布低溫特報指出，1日強烈大陸冷氣團南下，2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。
2026首波冷氣團又強又猛 林得恩：1月上旬持續低溫
受強烈大陸冷氣團南下影響，1月1日北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波。氣象專家林得恩直言，2026首波降溫來的又強又猛。
出門升旗注意保暖！強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫持續下探
即時中心／綜合報導注意保暖！今（1）日強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署指出，北部氣溫將逐漸下降，其他地區晚間起氣溫亦下降；迎風面雲多易雨，基隆北海岸及大台北山區將有雨勢，並有機會出現局部大雨。氣象署也提醒，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團接連報到，冷空氣持續影響台灣，1月上旬的氣溫將偏低。
過了今天就是2026年，不過大台北、宜蘭地區持續有雨，且1月1日元旦起冷氣團接力南下，低溫影響到8日至9日，北部和宜蘭1500公尺以上山區有望降雪，以雪山機會最高，民眾務必做好禦寒措施。
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台南市楠西區的攝氏10.7度。氣象署表示，今天（31日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，今晚跨年夜北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣。明天天氣如何？氣象署指出，明天元旦（1日）各地清晨氣溫較涼，北部及東半部降雨機率較高，隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，有越晚越冷的趨勢，其他地區晚起氣溫亦下降。
台北市 / 陳知學 洪襲禹 沈麗容 報導 跨年夜這天，想必大家都已經做好準備，迎接新的一年，但受到東北季風影響，一早出門就能感受到，天氣變得濕涼，而元旦後氣溫，還會繼續往下掉，因為有「強烈大陸冷氣團來襲」，預計2日、3日影響最明顯，北台灣部分地區，低溫可能跌破十度，而氣象署也預估，高山地區可能有機會降雪。跨年這天一早陰雨綿綿，外出得多穿衣服帶上傘，國父紀念館的映池邊，早已有人擺腳架卡位準備拍攝101煙火，腳架套上塑膠袋當雨衣，也有人撐著傘提前來踩點。預報員謝佩芸說：「受到東北季風的影響，北部、東北部天氣比較濕涼，如果有要看煙火活動的朋友，可以選擇煙火的上風處，也就是施放地點的比較偏北或偏東方。」 看跨年煙火要選上風處 ， 而想看元旦曙光也得選對位置 ，桃園以北東北部地區，雲量偏多看到曙光的機率相對較低，而東半部及台灣高山地區的一些地方，雲量偏多能看曙光的機率是中等，而中南部平原地區金門澎湖，相對來說有比較高的機率能看曙光，濕涼的跨年夜外出可要做好保暖。預報員謝佩芸說：「元旦開始，將會有新一波，強烈大陸冷氣團逐漸南下影影響我們，2日、3日是天氣最冷的時候。」跨年這晚受東北季風影響，全台低溫落在15到 18度 ，而元旦開始強烈大陸冷氣團，讓北部入夜低溫掉到13到14度，2日、3日影響最明顯，北台灣低溫來到10度到12度，局部地區可能跌破十度，中南部低溫來到11到13度，4日白天氣溫回升，5日則再有另一波大陸冷氣團報到。預報員謝佩芸說：「1月3日的清晨 是最冷的時候，禮拜五1月2日可能北部及東北部，1500到2000公尺以上的山區，以及中部還有東部3000公尺左右的高山，會有一些局部降雪的機率。」接下來天氣會濕冷幾天，逐漸轉為乾冷，外出雨具別忘記，保暖工作也要做到位。
中央氣象署今天表示，明天跨年夜至元旦水氣偏多，北部及東半部雲層低易有雨，可能阻擋欣賞跨年煙火視線；元旦至1月4日強烈大陸冷氣團南下，中部以北平地低溫下探攝氏6度。元旦晚間到2日清晨，若溫度及水氣能配合，北部及東北部1500公尺以上山區、中南部3000公尺以上高山有降雪機會。
