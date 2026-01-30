新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收

Photo Credits：ifan201001、chla_hao

想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。

【高雄6大新春玩法】

蓮池潭觀光風景區/龍虎塔轉運招福

桃源寶山里櫻花公園/新春賞櫻

高雄關帝廟/初一到十五發放平安麵

佛光山/燈籠海年節氛圍滿滿

三鳳宮/春節賀歲大片這裡拍

美濃拔蘿蔔/拔得好彩頭

Photo Credits：luckyusername_portrait、chiang0701、qqsweet1982、shin_yu1982

蓮池潭過去稱作蓮花潭，在清朝時期就被列為鳳山八景-「泮水荷香」。湖畔半屏山的特殊造型與一旁的龍虎塔倒映在水中，以「蓮潭夕照」聞名。入夜後水霧濛濛，景色若隱若現，更有一種難以言喻的神秘感。

地址：高雄市左營區蓮潭路36號

交通資訊：捷運搭乘捷運紅線至左營站（R16）即可到達蓮池潭。

桃源寶山里櫻花公園/新春賞櫻

Photo Credits：miss9290、bj5940_777

高雄的賞櫻必去之處就屬寶山二集團櫻花公園，海拔近1,500公尺，佔地 38 甲的園區裡種植 5,000 多株櫻花，而賞櫻之外，能見度好的時候，更可遠眺高雄市及台南市區城市景觀而大受歡迎。

地址：高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷

高雄關帝廟/初一到十五發放平安麵

Photo Credits：hannahbabyya、yoyo5209

身為高雄規模最大、香火最鼎盛的財神聖地之一，高雄關帝廟（武廟）每逢春節便會開啟「馬年旺運」模式。最受在地人推崇的傳統，就是正月初一至十五期間發放的「平安麵」。在參拜完英氣十足的關聖帝君與祈求財神爺護佑後，吃上一碗熱氣騰騰、象徵長壽與平安的素麵，不僅暖胃更是暖心。此外，廟方著名的「過平安橋」儀式也是走春重頭戲，透過走過特製的開運橋與道長加持，能象徵洗去過去一年的晦氣，讓馬年的事業與運勢都能一馬當先、貴人扶持！

地址：高雄市苓雅區武廟路 52 號

交通資訊：搭乘捷運橘線至「五塊厝站」，從 6 號出口出站，步行約 5-8 分鐘即可抵達。

佛光山/燈籠海年節氛圍滿滿

Photo Credits：beckhamhong66、hsiang_0201、chla_hao

佛光山每年春節的平安燈法會總是吸引大批民眾、信眾前往朝聖，今年除了有創意花燈、無人機高空燈光秀等系列活動，還有新春好事市集，期許今年大眾迎接和樂富足的一年。

佛光山春節平安燈會

燈會展期：2026/02/17 - 03/18，詳情請見官方網站。

地址：高雄市大樹區統嶺路1號

三鳳宮/春節賀歲大片這裡拍

Photo Credits：s.yin.h、stanley_pic、ifan201001

高雄三鳳宮是全台最大規模三太子廟，廟中懸掛數百盞燈籠，形成數大便是美的壯觀景，可以參拜後前往二樓俯瞰整個燈海百年寺廟，不僅吸引許多香客前來朝聖，也是攝影愛好者的祕密基地之一。

地址：高雄市三民區河北二路134號

美濃拔蘿蔔/拔得好彩頭

Photo Credits：yiciguo、bj5940_777、frankie_7013

美濃近幾年可說是超級積極推廣觀光，除了許多活動超吸睛之外，更將在地特產-白玉蘿蔔，推廣得有聲有色，還能讓旅客到現場體驗拔蘿蔔的樂趣。而2024的美濃花海也蓄勢待發，大波斯菊、百日草、向日葵仍然是此次花海種植主要花種。湖畔花區、幸福平安花區、牛角灣花區、奇美花區等四大花區，或依山、或傍水，不同的草花在不同花區，與地景結合出不同的美景。

2026美濃花海｜美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地

活動日期：2026/02/07 – 02/22

撰文者/ 海的那編