新年甜點禮盒不踩雷名單公開！貴婦級法式、國際金獎、台南排隊名店一次整理

即將迎接農曆新年，準備好禮盒了嗎？這次要盤點三家風格迥異、話題度高的甜點名店，包含被譽為「貴婦圈甜點愛馬仕」的法式品牌、榮獲國際品質大獎的在地經典，以及台南高CP值排隊名店，聯手打造最體面、最不踩雷的新年甜點清單。

甜點名店1.純。點心（Pâtisserie Catherine）

被譽為「貴婦圈甜點界的愛馬仕」，「純點心」以精湛的法式工藝，將高品質食材轉化為味蕾的饗宴。以法式甜點的浪漫，為新年獻上一份最優雅的祝福。

金馬迎春「春節禮盒・獨寵 純。好友」以法式經典工藝結合新品驚喜，打造層次豐富的節慶美味饗宴。禮盒匯集布列塔尼奶油酥餅、千層蝴蝶酥、經典杏仁瓦片與果香夏威夷軟糖共八款，從濃郁奶油到清新果韻一次到位，甜而不膩、精緻共享。

「春節禮盒・獨寵 純。好友」原價 $1780，春節限定「純。好友價」$1424。（圖／純點心提供）

甜點名店2.呷百二自然洋菓子

深耕南台灣的「呷百二自然洋菓子」堅持使用高品質原料，並成功將台灣傳統點心推向國際舞台。「金獎奶油酥餅」榮獲食品界奧斯卡、比利時「Monde Selection 世界品質評鑑大賞」銀獎肯定，使用紐西蘭德紐奶油與健康海藻糖，皮酥餡軟、餅皮香醇、自製麥芽內餡入口即化且不易掉屑，是老少咸宜的古早味。

奶油酥餅（10入定價$400，會員價$360/16入定價$640，會員價$576）。（圖／呷百二提供）

甜點名店3.名坂奇洋菓子

台南知名網美甜點名店「名坂奇洋菓子」，歐式建築門市洋溢華麗大器氛圍，名坂奇以高品質用料與親民價格，成為台南極具代表性的伴手禮品牌。

原味夏威夷豆塔（10入定價$350）、花生蕾絲薄餅（330g $350），另外有另有巧克力、肉鬆及柚香伯爵多樣內餡。（圖／名坂奇洋菓子提供）

純。點心 Pâtisserie Catherine

光復本店：台北市松山區光復北路103巷14號

安和聯名概念店：台北市大安區安和路一段98號

呷百二自然洋菓子

自由旗艦店：高雄市左營區自由二路342-1號

文山門市：高雄市鳳山區文衡路496號

三多門市：高雄市苓雅區三多三路264號

名坂奇洋菓子

地址：台南市東區裕信路321號

