新年省荷包好消息！下週汽柴油估調降0.1元 駕駛注意

隨著國際油價的下跌，台灣中油啟動油價平穩機制，市場預估下週國內油價將持平，甚至可能小幅降價0.1元，為消費者帶來新年一絲小確幸。中油指出，近期國際油價受到壓力，主要因為各大能源機構預測全球石油市場將出現供過於求，加上美元止跌回升，導致油價表現疲弱。

隨著國際油價的下跌，台灣中油啟動油價平穩機制，市場預估下週國內油價將持平，甚至可能小幅降價0.1元，為消費者帶來新年一絲小確幸。（資料示意圖／中天新聞）

根據中油資料顯示，截至1月1日為止，中油調價指標7D3B週均價為每桶61.82美元，較前一週下跌0.47美元；而本週新台幣兌美元的平均匯率為31.439元，較上週升值0.053元，這也有助於壓低油價。依照中油的浮動油價調整機制，預計下週92無鉛汽油每公升的參考價格將為26.8或26.7元，95無鉛汽油則為28.3或28.2元。

廣告 廣告

不過，由於中油已啟動平穩措施，實際調整結果可能會出現不調整或小降0.1元的情況。最終油價調整金額將於本週日中午12點在台灣中油全球資訊網及經濟部網站正式公布，消費者可持續關注最新消息。

延伸閱讀

中油液化石油氣價格元旦起調漲！家用每公斤漲1元

受美國影響？下週汽柴油價估漲0.3至0.4元 駕駛心痛

加油再等等！明汽、柴油價格各調降0.4元