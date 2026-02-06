新年笑容升級！隱形矯正結合美學齒雕 打造明星級微笑
農曆新年將至，牙科門診也迎來一波「微笑升級」熱潮。許多人希望在拜年、拍攝婚紗照、年後求職或面試時，以更自信的笑容展現良好的第一印象。近年牙科美學已從過去單純「把牙齒排整齊」，進化為講究比例、線條與協調性的「整體微笑設計」。其中，結合隱形矯正與齒雕美學修飾的「雙重微笑升級方案」，可同步改善齒列位置與牙齒比例，在不需大量修磨牙齒的情況下，自然提升笑容質感，成為新年期間備受關注的熱門療程。
微笑線決定第一印象，整齊不等於完美
影響笑容美感的關鍵，並不只有牙齒是否整齊，而是牙齒比例、弧度、露齒量與唇線之間的整體協調。所謂「微笑線」，指的是上排牙齒邊緣與下唇弧度之間的對應關係，一旦比例失衡，即使齒列整齊，笑起來也可能顯得僵硬或不自然。
齒顎矯正專科陳穎慧醫師指出：「很多人其實不是牙齒不好看，而是牙齒的形狀或比例不對。」因此在進行牙齒矯正時，整體的美學規劃，會是呈現最後自然笑容的關鍵。臨床上常見完成矯正後，仍因門牙比例過短、黑三角明顯、齒縫或細小缺角等問題，導致整體美感略顯可惜。
隱形矯正加齒雕雙重升級，高CP值微調成主流方案
因此，醫師會視情況搭配美學樹脂進行齒雕微調，針對牙齒形狀與細節進行補強。矯正負責處理排列與咬合問題，美學樹脂則可填補黑三角、修飾比例過短或不對稱的門牙，並調整細微缺角，讓笑容線條更柔和自然。
此外，相較全瓷貼片，樹脂修復價格更親民、彈性高，且不需大量修磨原牙，可分階段完成並快速見效，對希望升級笑容、但又不想大動牙齒的族群而言，是高CP值的選擇。
醫師提醒：牙齒矯正療程設計仍須專業評估
在做齒雕修飾前，須跟專業矯正專科醫師討論，如何與牙齒矯正搭配，完成最適合的自然效果。齒顎矯正專科陳穎慧醫師提醒，療程前須評估牙周健康與咬合狀況，且樹脂並非永久材料，使用年限與個人清潔習慣密切相關，設計時必須考量臉型、唇線與笑容比例，並由具備美學經驗的醫師操作，才能兼顧安全與效果。
典型的適用族群包括：
1. 已完成矯正，但仍覺得「差一點就完美」者。
2. 存在輕微齒縫或牙齒比例問題的人。
3. 新年期間希望形象升級者。
4. 近期有拍攝婚紗、面試或表演需求之民眾。
微笑設計邁向整體美學
從過去以矯正為主的牙齒治療，到如今講究比例與細節的「整體微笑設計」，反映現代人對形象管理的需求日益提升。新的一年，何不從微笑開始，為自己打造更好的第一印象？一口自然又協調的笑容，不僅是口腔健康的象徵，更是人際互動中的加分關鍵。
更多新聞推薦
其他人也在看
口湖衛生所迎來首位常駐牙醫師 牙醫師賴奕卲到位改善偏鄉醫療
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣口湖鄉衛生所長達13年未有牙科診所或常駐牙醫師，鄉親過去需遠 […]
補齊偏鄉牙科缺口 口湖常駐牙醫帶動三大照護政策
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣口湖鄉正式迎來首位常駐牙醫師後，縣府同步啟動多項偏鄉牙科照護政策，期盼以口湖
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
【Yahoo早盤】台股年前賣壓出籠摜殺逾600點...名師蔡明翰：是買點
美股四大指數全面收跌，台股周五（6日）加權指數開低54.83點，以31,746.44點開出後跌勢擴大，盤中在AI、IC設計、記憶體與ABF載板族群全面下殺，金融與傳產同步轉弱下，指數一度摜破逾600點至31,164.28點，跌破月線。股市名師蔡明翰表示，歷史經驗顯示，每逢外資出現爆量賣超、指數回測甚至跌破月線時，反而容易接近波段低點，加上封關在即、波動性可望逐步收斂，反而是中長線分批布局的相對有利時點。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了 不用重新開機
LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
經典賽》中華隊9位旅外投手入選中華隊破紀錄 12強金牌投手林昱珉領銜迎戰列強
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊30人正式名單於今天（6日）公佈，其中投手群共計16人入選，旅外投手多達9位，超越2013年經典賽的8位旅外投手入隊紀錄，堪稱近年旅外戰力最齊整的一屆，可望組成史上最強中華隊投手陣容，迎戰各國列強。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...