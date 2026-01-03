新年第一份禮物…劉嘉玲曬400元罰單 自嘲交警給的紅包

2026年1月2日，劉嘉玲曬出違停罰單，拍照者疑是梁朝偉。（取材自微博）

2026年新年伊始，香港女星劉嘉玲在個人微博曬出了一張圖，配文「新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包」。原來，她因違規停車被交警開了一張400港幣（約359元人民幣）的罰單，背後是一輛值約300萬（人民幣，下同，約42萬美元）的豪車。劉嘉玲在新年大方曬罰單自嘲，讓不少網友讚她接地氣，還感謝她附送了一個「新年彩蛋」：拍照者疑是她的老公梁朝偉。

據網易報導，照片中，戴著墨鏡和棒球帽、一身黑色休閒裝扮的劉嘉玲把車停在路邊，疑是爬山或晨跑後返回，發現愛車因擋住了出入口被交警貼了400元港幣罰單，劉嘉玲拿著罰單站在車前拍了一張合影，照片裡她笑的非常開心，彷彿她手裡拿的不是罰單，而是支票。劉嘉玲的文案也非常搞笑，她說：「新年的第一份禮物，來自交警的愛心紅包」。

新年剛開始就收到罰單這件事，對許多人來說可能是觸楣頭，不過劉嘉玲把罰單比喻成交警發紅包的自我調侃，強烈的反差感讓她迅速登上熱搜，她發文的評論區成了大型「讚賞現場」，許多網友力讚她這種用幽默化解尷尬的從容心態，覺得「接地氣」、「優雅從容」、「有老微博那種真實感」、「不遮掩、不矯飾的反應打破了明星被過度包裝的刻板印象」，還有網友笑稱「能拿捏香江娛樂圈，卻拿捏不了交警罰單」。

熱議中也有一些嚴肅的聲音，有網友強調「法律面前人人平等」，「名人違法一樣受罰，這挺好」，「無論開的是奔馳還是普通車，違停都該一樣接罰單」，「公眾人物更應帶頭遵守交規，希望這份『愛心紅包』是她今年收到的唯一一份」。也有網友對香港違停罰400港幣覺得太高，內地一般都是100至200塊，感嘆不愧是高消費地區。

也有少數網友質疑「公然曬違法證據是否妥當」，有網友則回應強調「停車規範便無需擔心罰單」。

眼尖的網友還發現，劉嘉玲所發手持罰單照片中，她所戴墨鏡反光中疑似可見丈夫梁朝偉身影，猜測這張照片是梁朝偉拍攝，有網友直呼這是劉嘉玲和梁朝偉回饋給粉絲的「新年隱藏彩蛋」。

