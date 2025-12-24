新年第一場應援秀就在這 樂天女孩陪你逛台北車展

記者鍾釗榛／綜合報導

「2026台北新車暨新能源車大展」跨年登場，國民貨車FUSO也不缺席，連續五天在台北世貿一館與車迷見面。不只要讓大家看車、聊車，更直接把展場氣氛拉滿，成為不少人新年逛展的第一站。

樂天女孩輪番上陣

為了炒熱現場氣氛，FUSO特別邀請樂天女孩輪流站台。1月1日由KAHO、彭彭、筠熹打頭陣，1月3日換卉妮、若潼、熊霓接力，壓軸1月4日則是岱縈、笑笑、崔荷潾登場，三天皆在下午3點到3點半帶來限定應援秀，從熱力舞蹈到趣味互動，讓展區瞬間變成最熱鬧舞台。

廣告 廣告

FUSO特別邀請樂天女孩輪流站台。（圖／FUSO提供）

互動問答加碼送

除了看表演，現場還安排品牌知識問答與粉絲互動橋段，只要完成指定互動，就有機會把限量好禮帶回家，包含運動毛巾、旅行袋或露營鋼杯等實用小物，讓車迷不只看得開心，離場時也收穫滿滿。

打卡闖關樣樣來

FUSO展區同時規劃多項互動體驗，像是完成社群按讚追蹤即可兌換小禮的打卡任務，或挑戰品牌與行車安全知識的「扛霸知識王」，還有九宮格連線玩法的「運轉手任務」，把Super Great、Canter、eCanter一次記住，讓大小車迷都能玩中學、學中玩。

FUSO展區同時規劃多項互動體驗。（圖／FUSO提供）

更多三立新聞網報導

想買車先等等 台北車展購車好康搶先曝光

【怎能不愛車】台北車展重磅預告 本田混動ZR-V登上展台

【怎能不愛車】四驅338匹、快充技術 速霸陸電動休旅計畫導入台灣

【怎能不愛車】歐洲新車直送 NISSAN全新休旅預告登上台北車展

