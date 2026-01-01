新年第一天就丟出震撼彈！ 長澤雅美宣布結婚 老公身份曝光

【緯來新聞網】日本女星長澤雅美在元旦宣布結婚喜訊，老公是大她5歲、43歲電影導演福永壯志。所屬經紀公司也發聲明公布好消息，「在此向大家報告，長澤雅美已經結婚，突如其來的聲明深感抱歉，期望大家未來能繼續溫暖地守護新人。」

長澤雅美向外界宣布喜訊，聲明中她表示：「非常抱歉以私事驚擾大家，我和電影導演福永壯志先生已經登記結婚。我們在生活中互相扶持，珍惜每一天，一步步地走向未來人生的每個階段。雖然我們兩人還很不成熟，希望大家能夠繼續溫暖地守護我們。」



38歲長澤雅美2000年透過東寶選秀出道，演出電影《在世界的中心呼喊愛》累積高知名度，是當年的純愛代表，也是許多男粉絲的夢中情人。之後她又陸續演出《淚光閃閃》、《草食男之桃花期》、《海街日記》等代表作品。2013年則來台LONG STAY拍攝《流氓蛋糕店》與藍正龍、巫建和等人同台拍戲，並於2016起多次擔任台灣觀光大使，推廣台灣魅力。



福永壯志則是2003年在美國學習電影製作，2019年回到東京，首部長篇電影《利比里亞的白血》曾在柏林國際電影節全景單元首映，拿下2015年洛杉磯影展美國劇情片獎。過去也曾擔任《將軍》、《TOKYO VICE》等日劇部分集數導演。

