新年第一天就傳貨船擱淺！花蓮海洋生態一度陷危機 航港局曝光緊急化解過程
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
近日東北季風強烈，本月1日更有一艘巴拿馬籍貨船「通鴻輪」擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海堤，船上逾200公噸餘油，威脅當地海洋生態環境；所幸在交通部航港局緊急應變下化解一場生態浩劫，於昨（3）日晚間順利將貨輪拖入花蓮港。
航港局透露，於擱淺事件第一時間即成立緊急應變小組積極應處，連日召開應變會議，邀集海保署、臺灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、船舶所有人中鋼運通公司及海事業者等相關單位，研商脫淺方案及防汚措施，航港局即時聯繫二艘大型拖救船，於1月3日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚，並經驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，接續拖帶進入花蓮港，於3日晚間8時安全靠泊於花蓮港22號碼頭，順利化解海洋環境污染危機。
航港局表示，感謝各單位積極面對處置，經航港局與專業海事團隊亞洲打撈公司及引水人研討確認脫淺救援計畫之可行性，確保拖帶計畫務必在人船均安之前提下進行，終在各單位共同努力，並有效掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，順利將「通鴻輪」完成浮揚，並安全拖帶靠泊花蓮港22號碼頭，解除海洋環境污染危機，讓台灣東海岸持續潔淨美麗。
更多FTNN新聞網報導
台灣名列全球第5大風電發展國！台中港VTS系統全新啟用 監控範圍擴大6倍
台灣周邊情勢緊張！共軍「正義使命」今起實彈演習 交通部航港局祭出4大措施：初估不影響船舶進出
2025年MUJI銷售排行榜出爐 一款「懶人神物」蟬聯生活雜貨類冠軍
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 13
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 2
首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷
又要轉濕冷！氣象專家表示，今（4）日白天明顯回溫，不過明日另一強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東部及恆春地區轉濕冷，週二（6日）晚間轉乾。而週三至週六（7日至10日）受到輻射冷卻影響，逐日清晨可能將至5度以下，成為入冬首波寒流，提醒年長者及心血管疾病患者，要注意日夜溫差變化劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
強冷空氣一波波！專家示警「下週恐有寒流」連凍3天
今（3）日清晨真的非常寒冷，高雄最低溫僅8.8度，新竹以南地區低溫均在在12度以下，可以說是典型的輻射冷卻效應發威。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預計下週二（6日）晚間起另一波強冷空氣南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，亦不排除有增強為寒流之趨勢，預計影響至週四（8日）清晨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱
暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
食物吃剩怎麼丟？新北市「廚餘回收新制」一次看 這6類不能丟
因應中央自115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」公告，轄內家戶廚餘自115年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。 環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運之家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻使用。現因中央政策決定115年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，故隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式，在處理量能未充足到位前，則部分以脫水減積後以焚化方式處理。 環保局指出，已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」之公告，於115年1月1日起生效，以利市民遵從；倘屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。另外，清潔隊收運家戶之一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定，如有違反規定者，清潔隊得拒收。 環保局也說明，環境部亦已針對115年1月1日起至115年12月31日訂為緩衝常春月刊 ・ 1 天前 ・ 7
先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度
受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度
氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
全台迎2波劇烈降溫 林得恩示警：一路冷到1月中旬
近日天氣冷颼颼，氣象專家林得恩表示，根據中央氣象署預測趨勢來看，未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨
中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨最低4.8度！氣象專家指要冷到一月中 恐有首波寒流
雖然一早露出陽光，但新竹今（4日）清晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分也針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波要一路冷到一月中旬，甚至可能出現首波寒流。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
快訊／台中以北下探10度！18縣市低溫特報 15縣市陸上強風
中央氣象署下午更新低溫特報，18縣市低溫特報包含8縣市非常寒冷的橙色燈號，慎防持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，氣象署也對15縣市發布陸上強風特報。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話