新年第一天拋震撼彈 《戲說台灣》女星宣布結婚「超甜婚服照曝」

台八女神許鈞鈞宣布結婚。翻攝自IG



「台八女神」許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等八點檔作品打開知名度，新年第一天無預警拋出結婚震撼彈。她於1日深夜在IG曬出自己的中式婚紗照，向外界證實已婚喜訊，消息一出，立刻引發粉絲熱烈祝福。

許鈞鈞在貼文中感性寫道，自2026年開始，「我不是一個我，我將成為某人的妻子。」她形容這段人生轉折並非衝動決定，而是內心篤定的選擇，「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。」

面對即將迎來的全新身份，許鈞鈞坦言，未來或許會多一個角色，但不會少一分真心，她依然會「把溫柔留給世界，把熱愛留給夢想，把全部的勇氣留給我們的生活」，強調即便成為人妻，對人生與事業的熱情與初衷依然不變。

廣告 廣告

回顧一路走來的演藝歷程，許鈞鈞也感謝粉絲與親友長期以來的陪伴，讓她在跌跌撞撞中學會愛與被愛，並在最合適的時刻，做出人生的重要決定，正是這份長久的支持，讓自己有勇氣迎向新的篇章。

至於另一半的身分，許鈞鈞則相當低調，僅以「某人」形容，未透露任何相關背景與資訊，選擇將婚姻保留在最私人的界線之內。

貼文最後，許鈞鈞大方宣布：「我結婚了。2026，我成為人妻，也成為更完整的自己。」她期盼外界的祝福都能化作光點，照亮她與新婚伴侶未來的人生旅程。喜訊曝光後，湧入大量粉絲留言祝賀，紛紛為她邁入人生新階段送上祝福。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

國中生也能用文化幣了 明年起13-22歲都能領！完整攻略這裡看

嘉義市1/24加碼普發6000元 發放時程、領取資格一次看