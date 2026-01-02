新年第一天痛失母親！南韓影后林秀晶低調守靈陪伴走完最後一程

記者林宜君／台北報導

南韓46歲影后林秀晶在元旦傳出家中喪事。經紀公司於今（2）日證實，林秀晶的母親已於昨（1）日元旦辭世，她在新年第一天接獲噩耗後，隨即與家人一同守在靈堂，陪伴母親走完人生最後一段路，心情哀慟。根據韓國電視台JTBC報導，林秀晶的母親於元旦過世，靈堂依照家屬意願不對外開放弔唁，僅由親友低調送別，預計於4日出殯。林秀晶在悲痛之中全程陪伴家人，處理後事。

林秀晶的母親於元旦過世，靈堂依照家屬意願不對外開放弔唁，僅由親友低調送別，預計於4日出殯。（圖／翻攝自林秀晶IG）

經紀公司隨後也發聲明證實此事，並表示「希望外界能以溫暖的心給予林秀晶與遺屬支持，也願故人一路好走」，呼籲大眾給予家屬空間。林秀晶1998年以雜誌模特兒身分出道，2004年因演出韓劇《對不起，我愛你》與蘇志燮搭檔爆紅全亞洲，後續更以電影《妻人太甚》奪下青龍電影獎影后，奠定實力派女星地位。近年代表作包括韓劇《芝加哥打字機》、《請輸入檢索詞WWW》，以及Disney+影集《下流大盜》。工作方面，林秀晶目前仍投入拍攝與河正宇合作的韓劇《在韓國成為房東的方法》（暫譯），並參與電影《第二個孩子》（暫譯）製作。未料在事業持續推進之際，卻於新年伊始遭逢至親離世，消息曝光後，也讓不少影迷感到不捨與心疼。

更多三立新聞網報導

迪麗熱巴替身曝光長相幾乎一模一樣！網友分不清真假

蔡依林演唱會遭瘋傳「神秘獻祭」！音樂總監發聲明滅火 真相出爐

曹西平猝逝！黃明志吐心聲：答應寫的〈醜八怪〉沒機會唱

不滿畢書盡走紅翻臉？7旬翁貼大字報狂罵「厚顏無恥」 判決出爐了

