新年第一天！瑞士滑雪勝地酒吧大爆炸 傳40死100傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）警方1日凌晨證實，當地的一間酒吧在跨年夜發生爆炸引發火災。當地媒體「新消息報」（Le Nouvelliste）引述消息來源稱約有40人死亡，100人受傷。





這起爆炸案發生在當地時間今日凌晨1時30分（台灣時間上午8時30分），地點是當地知名的「星座」（Le Constellation）酒吧。警方發言人拉席翁（Gaetan Lathion）在清晨的記者會上保守估計「多人死亡、多人受傷」，不過「天空新聞台」引述消息來源指出，死亡人數「已達兩位數」。



當地媒體推測，火災原因是音樂會所使用的煙火所引發；警方則未鬆口，稱火警原因仍不明，目前已完全封鎖該區域並設立禁航區。現場畫面顯示，警方已拉起大範圍封鎖線，酒吧建築被燒得面目全非，搜救人員正持續在廢墟中尋找生還者。



警方透露，爆炸發生時，建築物內至少有超過100名參與者。根據資料，該酒吧最大容納量為300人，平時打烊時間為凌晨2點，爆炸發生在打烊前30分鐘。





