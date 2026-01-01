新年第一天！范姜彥豐再發聲：更看清人性與現實
因婚姻風波而備受關注的范姜彥豐，去年公開指控結婚3年的妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，更點名好友邱勝翊（王子）疑似介入婚姻，三人關係瞬間成為輿論焦點，夫妻也隨即進入離婚訴訟程序。而范姜彥豐也於今（1）日元旦，透過社群平台吐露近來的心境轉折。
范姜彥豐在貼文中感性寫下：「這些年的期待，也許真的太過單純」，並坦言並非世界改變，而是「更加看清了人性與現實」。他也感慨，隨著時間推移逐漸明白，有些事情並不是努力就一定能換來結果。
范姜彥豐也向一路支持他的網友表達感謝，表示即便只是路過的一句加油，都能為他帶來莫大的安慰與溫暖。他也不諱言，自己仍在調適與前進的路上，「有時還是會突然很emo」，可能因一句歌詞或街景畫面，情緒便瞬間湧上心頭。不過他也選擇正向看待，直言：「但抓得住的，永遠只有當下對吧？」並為未來下了註腳，「餘生很可貴，未來就留給愛我的人，和更愛自己的自己吧。」
回顧整起事件，自粿粿與范姜彥豐婚變曝光後，王子被捲入「介入他人婚姻」的爭議，三方接連發聲，使風波持續延燒。去年12月初，《鏡週刊》曾報導，雙方透過協商談妥7位數賠償金，粿粿願意負擔相關費用，條件是范姜彥豐同意不再針對王子追究責任。
外界原以為事件即將畫下句點，然而後續兩人仍現身士林地方法院進行調解，可以看出相關協議尚未完全達成共識，這場婚姻與糾紛的後續發展，仍有待司法進一步釐清。
