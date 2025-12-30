新年第一道曙光 現身花蓮柏南山

記者劉昕翊／臺北報導

2026年即將到來，根據臺北市立天文科學教育館「2026年元旦曙光地圖」的精算，2026年全國第一道民用曙光將於清晨6時3分46秒出現在花蓮縣柏南山、最早日出於6時28分在柏南山現身；若以較易抵達的平地而言，元旦最早日出的地點是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，日出時間為6時29分，都是迎接新年第一道曙光的最佳選擇。

臺北天文館表示，在天文觀測上常用的「天文曙光」，是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻，通常出現的時間會比民用曙光早1小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間提早等待。

廣告 廣告

線上元旦曙光地圖 掌握精采時刻

為讓國人精準掌握元旦各地曙光與日出的時刻，臺北天文館特別製作線上互動程式「2026年元旦曙光地圖」，只需點選觀賞地點，即可查詢該地的曙光與日出時間，精準掌握新年第1天的精采時刻。

臺北天文館也提醒民眾，清晨時分高山地區氣溫低、風勢強，且雲霧變化快速，前往迎曙光前應妥善規劃行程並注意安全；平地與海岸地區雖較易抵達，仍建議提早到場並留意即時天氣預報，若天氣條件良好，日出前後還有機會欣賞到雲海、霞光，甚至短暫出現的大氣折射現象，為新年留下難忘回憶。

臺北天文館公布，2026年全國第一道民用曙光將於清晨6時3分46秒出現在花蓮縣柏南山、最早日出於6時28分在同地點現身。（臺北天文館提供）

2026年元旦曙光地圖（臺北天文館截圖）