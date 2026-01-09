新年聚餐新據點！1/10彩虹市集4F『這一小鍋』全新開幕！三波優惠接力登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越高雄左營店為持續提供消費者更多元且高品質的美食選擇，2026年1月於彩虹市集4F引進「這一鍋餐飲集團」旗下個人台式火鍋品牌「這一小鍋」，以「經典店 x 外帶專門店」的全新型態正式進駐，迎接新年聚餐旺季，帶給高雄地區消費者最棒的美食體驗與聚餐享受。

「這一小鍋」承襲這一鍋餐飲集團對湯底與食材品質的高度講究，主打一人一鍋的台式鍋物體驗，讓消費者無論是獨享美味或親友聚餐，都能自在品嚐熱騰騰的鍋物饗宴。全新店型不僅提供舒適的內用空間，更同步規劃外帶專門服務，滿足上班族、家庭客群及外食族群對便利性與品質兼具的用餐需求。隨著年節聚餐需求升溫，新光三越高雄左營店透過持續引進高人氣餐飲品牌，打造兼具品質、話題性與便利性的用餐環境，成為新年期間不可錯過的美食新亮點。

歡慶全新開幕，「這一小鍋」特別推出三波開幕優惠活動，邀請消費者一起搶好康、嚐美味：

【開幕優惠第一波】最強開幕優惠！首三日「買一送一」

活動期間：1月10日(六)至1月12日(一)

活動內容：任選單人套餐一鍋，即享買一送一優惠。

活動期間，每日午、晚餐各限量50組(共100組)，午餐11:00、晚餐17:00起開放登記。贈送套餐可於「上選梅花豬肉」或「低卡嫩雞胸肉」中擇一。活動需追蹤這一小鍋 FB、IG、Threads官方帳號(擇一)，並於社群限動或貼文標記門市方可參加。

【開幕優惠第二波】平日限定！第二鍋半價

活動期間：1月13日(二)至1月16日(五)

活動內容：活動期間，當日於16:00前入店消費，第二份主餐享5折優惠(以低價者計)。需於16:00前完成入座，並追蹤這一小鍋 FB、IG、Threads官方帳號(擇一)，每組登記人數上限4人。

【開幕優惠第三波】肉肉控必備！肉量加量50%

活動期間：1月17日(六)至1月23日(五)

活動內容：活動期間，完成 Google 商家五星評論並留下10字以上心得，即可享主餐肉量免費增量50%。(※此優惠不適用於雙人套餐) （圖／記者王雯玲翻攝）