新年要吃國王派！冠軍賽高手齊聚，法式節慶甜點跑店指南一次看！

全台最強國王派美味地圖出爐！邀集5屆冠軍賽精英、12家名店限時開跑。（圖／德麥食品提供）

法國傳統國王派的圓形意象與東方文化中的「團圓」意涵相近；在聖誕節後至隔年1月，尤其是1月6日的主顯節是享用國王派的傳統時節。全家人享用國王派時，從年紀最小者躲在桌下決定派的分配，而年紀最長者負責切派，到咬到瓷偶象徵來年好運……，這些尊老慈幼、儀式感滿滿又溫馨有趣的細節，讓國王派成為一款適合與親友共享、迎接新年的糕點。

台灣烘焙業界盛事「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」自2020年至今歷經5年賽事，吸引無數烘焙職人參與，經過公正、公開的賽事規則，從超過百人以上報名的盲吃初選，進階到8強現場動態製作，能在榜上奪得佳績者都是實至名歸的高手。

廣告 廣告

德麥食品總經理特助吳倩儂表示： 「針對國王派這個品項的統計，目前全台每兩顆國王派中就有一顆是用萊思克 LESCURE AOP 發酵奶油製成。」（圖／德麥食品提供）

為持續推廣這起源自古羅馬時期的節慶糕點，「德麥食品」和「法國萊思克LESCURE」奶油原廠投入大量資源，今年更將賽事華麗轉身為「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」活動，網羅5屆賽事前8強選手，參與這場線上結合實體的跑店活動。

即日起開跑，至2026年1月6日止，消費者於活動期間前往合作店家購買限定國王派，完成指定打卡任務參加消費者抽獎並於活動主文下方留言「Ooh la la！我在＿＿享用＿＿口味的國王派」，即有機會獲得法國萊思克限量大禮包：德麥限定傳統國王派一盒（8吋），由德麥食品國王派技術指導─范舜惟師傅特別打造經典國王派、法國萊思克經典貝蕾帽、法國萊思克奶油造型悠遊卡鑰匙圈、法國萊思克帆布袋等質感小物讓你帶回家，共計將抽出10組幸運兒。

KANG Artisan Bakery

以反折式派皮工法堆疊出輕盈酥鬆口感，內餡用料複雜而講究，杏仁膏以3-4種不同類別的糖堆疊香甜層次、100%義大利西西里頂級杏仁粉帶來濃郁堅果香，卡士達醬則增加滑順度與濕潤口感。

（圖／德麥食品提供）

拾穗BAKERY

限量的黃金秋栗國王派曾榮獲法國萊思克盃國王派冠軍賽亞軍殊榮，經典國王派採反折技法製作 324層千層派皮，層層分明、口感酥鬆。

吃吃喝喝

延續萊思克盃國王派冠軍賽得獎配方，派皮撒上焦糖粉烘焙，口感更添酥脆，義大利杏仁粉製作的卡士達杏仁餡多加了台灣杏仁粉，帶來國人熟悉的風味。幸運者只要吃到特定磁偶，就可送1克黃金，12月每周一位。

優仕紳烘焙館

優仕紳烘焙館的國王派皮以低摺數搭配麵粉的調配，創造酥脆不易受潮的質地。內餡混合多種杏仁粉、榛果粉和蘭姆酒，帶來能富層次的風味。

彼得潘烘焙坊

近年烘焙業界在蛋黃酥上追求國王派等級的酥皮，彼得潘烘焙坊則反向讓國王派派皮吃起來有如綠豆椪一般的化口性，與濕潤杏仁餡相輔相成。

（圖／德麥食品提供）

CHICHI Artisan Boulanger

選用法國萊思克 AOP 頂級發酵奶油，手工摺疊製作層次分明的千層派皮，搭配經典法式杏仁奶油餡，香氣濃郁、層次豐富。

CJSJ

外層酥脆金黃，內餡柔滑香甜，完美平衡奶香與杏仁香氣，每一口都散發法式精緻風味、令人回味。

櫻桃屋 Cheriya Bakery

派皮混合使用3款麵粉製作，讓派皮更加酥鬆，內餡單純使用杏仁奶油餡，不加卡士達，以蓬鬆清香的內餡呼應外皮的口感，呈現平衡圓滿的法式風情。另有栗子、草莓和開心果等口味。

河馬先生甜點烘焙坊

派皮減少延壓層次增加酥脆度，經典奶油杏仁餡添加蘭姆酒，搭配適度烘烤，使派皮與內餡達到完美平衡，一口咬下即能感受國王派魅力所在。

（圖／德麥食品提供）

C’EST C’EST PÂTISSERIE

烘烤時採較高溫開烤再慢慢降溫，創造派皮漂亮的鼓起與焦糖化香氣。內餡採經典做法，但調整為油脂分佈更均勻、甜度更克制的版本，香氣立體、尾韻明亮。

萊德生活烘焙

派皮加入竹炭粉呈現全黑外觀，內餡為濃郁的巧克力杏仁奶油餡搭配酒漬酸櫻桃乾，跳脫傳統框架，創造更具個人風格與層次感的國王派。

TOP烘焙房

派強調選用法國萊思克 AOP發酵奶油製作派皮，搭配私房堅果杏仁奶油內餡，外層酥香迷人，內餡甜而不膩，兩者完美搭配令人垂涎。

（圖／德麥食品提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

西班牙米其林一星「Txispa」主廚來台客座 「三二行館」點燃北投冬夜直火饗宴

草莓控準備暴動！五桐號限定回歸、7-ELEVEN粉紅祭典同步登場

不用排隊就吃得到！7-ELEVEN推白種元韓食 全家復刻米其林雙月經典