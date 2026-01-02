新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人

隨著新的一年展開，不少生肖在1月起迎來關鍵轉折。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著新的一年展開，不少生肖在1月起迎來關鍵轉折。從財務規劃、事業發展到人際貴人運，都出現明顯的改善跡象。《搜狐網》指出，有四個生肖其近期整體運勢走向相當好。

屬牛者的財運重點不在於短期暴利，而是長期累積與結構性的突破。（示意圖／翻攝自pexels）

屬牛：財務規劃見效，合作機會浮現

進入1月，屬牛者的財運重點不在於短期暴利，而是長期累積與結構性的突破。過去困擾已久的財務問題，包括債務整理、投資卡關等狀況，開始逐步找到解決方案。從事理財、投資相關工作的屬牛人士，有機會在穩健操作下實現資金成長。

廣告 廣告

在人際層面，屬牛一向給人踏實可靠的印象，這份低調反而成為優勢。近期可能透過既有人脈，接觸到能提供資金、技術或資源支持的重要對象，進而開啟新的合作模式，為事業與財務帶來關鍵突破。

屬馬：事業步入正軌，貴人運明顯提升

屬馬者在1月起明顯感受到事業節奏逐漸穩定，各項計畫開始看到成果。不論是在投資理財或事業拓展方面，都能憑藉敏銳的直覺與果斷的決策力，把握稍縱即逝的機會，回報也隨之放大。

此外，人際關係成為屬馬今年的重要助力。過往的誤會與不順，逐漸迎來化解契機，貴人運同步上升。在他人協助下，屬馬者有望走出低潮，重新找回方向，開啟人生的新階段。

屬馬者在1月起明顯感受到事業節奏逐漸穩定，各項計畫開始看到成果。（示意圖／翻攝自pexels）

屬蛇：穩中求進，專業累積轉化為實質收益

屬蛇者以冷靜、理性與洞察力見長。面對前半年複雜多變的市場與競爭環境，能保持清醒判斷，不被短期波動干擾。他們善於透過經驗與分析制定清楚策略，按部就班推進目標。

在工作上，屬蛇者重視細節與品質，對每個環節要求嚴謹，這樣的態度為他們贏得客戶與合作夥伴的高度信任。隨著口碑累積，業務量自然提升，收入也呈現穩定成長趨勢。

面對前半年複雜多變的市場與競爭環境，能保持清醒判斷，不被短期波動干擾。（示意圖／翻攝自pexels）

屬猴：靈活應變帶動偏財，但需留意風險管理

屬猴者的優勢在於反應快、點子多，1月起這些特質特別容易轉化為財務成果。無論是投資操作、副業發展，或創意型工作，都有機會因靈感與時機掌握得宜而獲利。

不過財運來得快，也需要相對應的控管能力。專家提醒，屬猴者在收穫增加的同時，更應重視理性規劃，避免衝動消費或過度冒險，才能讓成果真正累積，發揮長期效益。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

國運抽中「下下籤」！詹惟中5點示警：務必要小心

14歲小女友喊「慾火焚身」 他來洩火 下場慘了

南鯤鯓去年抽「下下籤」牌樓倒了 今年代表字出爐

