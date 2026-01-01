新年許下4願望！卓榮泰：反年改法案依釋憲「該怎麼辦就怎麼辦」

卓榮泰說，公教人員退休相關法律，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。 圖：翻攝自卓榮泰臉書

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（1）日許下新年4個願望，包括總預算、國防特別條例、政院版財劃法儘速審議，以及中選會人事案儘速行使同意權。他也允諾，反年改法案將依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

卓榮泰今上午出席總統府前元旦升旗典禮，並透過臉書發文表示，他在前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念。首先，感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

卓榮泰並說，新年的曙光，衷心的願望，第一，今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議；第二，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議；第三，行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議；第四，中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。他期盼，藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

卓榮泰指出，年後的政局，負責的允諾，第一，軍人待遇條例；第二，警察人員人事條例；第三，公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦；第四，老農年金等福利津貼；第五，兒少未來教育發展帳戶。

卓榮泰表示，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

卓榮泰也拜託：希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。他期盼，新的一年、新的合作；新的一年、全速前進。

