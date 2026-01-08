新年購車超有感！SUBARU現金回饋最高3萬元

記者鍾釗榛／綜合報導

SUBARU元月份同步推出「忠誠車主專案」與「新年煥新計畫」。（圖／翻攝SUBARU網站）

新的一年想換新車，SUBARU直接端出滿滿誠意。台灣意美汽車於元月份同步推出「忠誠車主專案」與「新年煥新計畫」，鎖定老車主回饋與新手入主族群，讓喜愛SUBARU的車迷能用更輕鬆的方式，入主日本原裝進口的高安全休旅車款。

森林人現金直接折

為感謝長年支持品牌的資深車主，SUBARU推出「忠誠車主專案」，凡符合資格的老車主入主全新第六代FORESTER汽油版，即可享有最高3萬元現金回饋，讓升級新世代森林人變得更無痛。全新FORESTER不只空間大、機能強，越野實力依舊在線，搭配SUBARU引以為傲的安全科技，依舊是戶外派車主心中的首選。

FORESTER有最高3萬元現金回饋。（圖／翻攝SUBARU網站）

FORESTER百萬內就能開回家

第六代FORESTER勇奪2025-2026 Japan COTY日本年度風雲車大獎，SUBARU也同步加碼購車優惠。指定車型可享100萬50期0利率，再送原廠5年或12萬公里延長保固與限量戶外交車禮，讓想升級新車的家庭族群，百萬內就能輕鬆圓夢。

SUBARU FORESTER指定車型可享100萬50期0利率。（圖／翻攝SUBARU網站）

Crosstrek百萬內搞定

針對都會跨界族群，Crosstrek本月優惠價109.8萬元起，搭配政府舊換新補助最高再折10萬元，不用百萬就能入手對稱式全時四驅跨界休旅，還能選配360度環景或電動尾門與無線充電組合。Outback豪華旗艦休旅下殺至149.8萬元，WRX、WRX Wagon與BRZ也同步祭出高額零利率方案，新年換車正是好時機。

SUBARU Crosstrek優惠價109.8萬元起。（圖／翻攝SUBARU網站）

