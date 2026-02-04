新年走春也能輕鬆行！家長腿痠腳軟怎麼辦？筋骨保養3招

腿痠腳軟

每逢佳節倍思親，但對許多長輩而言，春節也是體力的大考驗。在中醫門診中，年後常出現「腿痠腳軟」、「腰背拉傷」或「足底筋膜炎」的患者。中醫認為：「肝主筋，腎主骨」。隨著年齡增長，肝腎精血逐漸虧虛，筋骨失去濡養，自然容易受傷。加上春節期間若遇上寒流（寒濕之氣），更容易導致經絡氣血運行不暢，產生「不通則痛」的現象。





以下提供三種層面的保養建議，讓長輩從內而外呵護筋骨：

一、 穴位舒緩：按壓與熱敷的雙重修復

當長輩感到腿痠腳軟時，除了休息，透過特定穴位的按摩與熱敷，可以有效帶動局部氣血，緩解緊繃的肌肉。

通用基礎穴位：

足三里穴 （長壽穴）： 膝蓋外側下緣下四橫指處。能補益氣血，增強下肢力量。



陽陵泉穴（筋之會）： 腓骨小頭前下方凹陷處。凡與關節、肌肉痠痛有關，按壓此穴皆有放鬆效果。





特殊體質加強穴位：

【高血壓長輩】太衝穴： 位於大拇趾與食趾骨頭交會處前方的凹陷處。走春若感到頭暈腦脹，按壓此穴能平降肝火、穩定血壓。

【糖尿病長輩】三陰交穴： 內踝尖上四橫指處，脛骨後緣。能幫助下肢代謝、改善水腫與血液循環不良引起的痠軟。

專業建議： 建議搭配中藥熱敷袋。可使用乾薑、艾葉、紅花等具有溫經散寒作用的藥材裝入布袋加熱。在睡前熱敷上述穴位 15-20 分鐘，能有效改善循環，消除一整天的疲勞。





二、 藥膳茶飲：根據體質微調配方

年節飲食油膩，保養應以「溫補肝腎、不傷脾胃」為原則。若長輩有慢性病，則需微調配方：

筋骨健步茶飲（隨身攜帶）

一般體質： 杜仲、桑寄生、黨參各 3 錢，枸杞 2 錢。

【高血壓】天麻桑寄生降壓茶： 將「黨參」替換為「 天麻 2 錢」，並加入「 菊花 1 錢」。天麻與菊花能平肝息風，緩解血壓波動引起的頭暈，同時保留強健腰膝的功效。

【糖尿病】黃精杜仲健步茶： 減少「枸杞」分量，加入「黃精 3 錢」與「石斛 2 錢」。黃精益腎精、抗疲勞，石斛則能滋陰清熱，改善糖尿病常見的口乾。

強筋健骨湯品（團圓聚餐）

【高血壓/高血脂】天麻杜仲鮮魚湯： 雞肉脂肪較高，建議改用鱸魚或鯛魚。

【糖尿病】山藥牛膝排骨湯： 需攝取優質蛋白且嚴禁加糖。

三、 生活指南：預防勝於治療

除了事後的補救，走春時的細節決定了筋骨受傷的機率：

分段式走動： 提醒長輩「站久了就坐，坐久了就站」。每走 20 分鐘建議休息 5 分鐘，避免關節持續承受壓力。 保暖防寒： 「寒從腳下起」。年節若氣溫較低，務必穿著保暖的襪子與舒適的健走鞋。關節處若受寒，氣血停滯會加重疼痛感。 正確搬運： 幫忙提年貨或移動家具時，切記「先蹲下再搬」，不要直接彎腰，以免造成急性腰部扭傷。





健康是最好的賀禮

中醫講求「整體觀」，筋骨的健康與氣血、臟腑息息相關。在迎接新的一年時，透過溫熱的手感（熱敷）、適時的按壓（穴位）以及甘溫的滋補（藥膳），就是給父母最貼心的關懷。

祝福您與家人在新的的一年裡，筋骨勇健，步步生蓮！





資料來源：彰化馬光中醫診所 許名鈞中醫師

圖片來源：123RF、彰化馬光中醫診所