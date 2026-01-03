新年走春好去處 台中道路、公園繽紛蒔花點亮城市

【記者陳世長台中報導】迎接2026年新年到來，台中建設局於全市重要交通節點及公園綠地進行蒔花景觀美化；此次精心挑選21條重要道路中央分隔島及綠帶空間，並於29處公園綠地出入口佈置多彩花卉，以亮麗色彩點亮城市景觀，營造喜氣洋洋的新年城市風貌，為2026年揭開嶄新序幕；無論行經山、海、屯、城區主要幹道，或走訪各大亮點公園，皆能感受到台中城市洋溢的活力與年節喜悅。





建設局長陳大田表示，此次年節景觀美化工程涵蓋台灣大道、五權西路、文心路、環中路、市政路、忠明南路、東光路、健行路及崇德路等多條車流與人流密集路段，並延伸至中央公園、台中公園、秋紅谷及湧泉公園等重點休憩場域。植栽選用一串紅、四季海棠、孔雀草、矮牽牛、銀葉菊及金魚草等當季花卉，並採複層式植栽設計，打造層次豐富、色彩繽紛的道路與公園景觀，讓市民在春節期間行走其間，也能感受滿滿的年節喜氣。



建設局進一步補充，市府建設團隊以「遍地開花、點亮城市」為主軸，在全市主要道路與熱門走春公園栽種黃、菊、粉紅、鮮紅及亮紫等多色花卉，並於適合的道路分隔島、行人庇護島及重點公園場域，搭配燈飾造景設計，營造日夜皆美的多重景觀風貌，讓台中門戶在春節期間更加璀璨動人。



建設局誠摯邀請市民朋友與各地遊客，即日起至春節期間不妨放慢腳步，走訪台中各大道路與公園，欣賞蒔花美景，在繽紛花海中感受新春氣息，共同留下美好而幸福的春節回憶。