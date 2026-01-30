新年走春爆款鞋是它！網友狂讚百搭「走整天都不累」網見價格瘋搶：不買會後悔

生活中心/綜合報導

迎接金馬年，許多人開始物色新衣新鞋，希望以全新行頭為過年帶來新氣象，尤其連假長達9天少不得走春行程，一雙耐穿又亮眼的好鞋必不可少，近期臉書社團就有一則貼文聲量火速竄升，一名女網友分享，自己上網滑年貨時，忽然間看見運動品牌推出新年款美鞋，重點是價格超殺，還送不少好禮，頓時讓她忍不住手滑，「完全是叫我買阿！」實際穿上後更是讓她大為驚艷，也被一票網友誇讚根本是精品等級鞋履的平替版。

原PO在時常跳出促銷快報與好物分享的「momo網購好物交流」社團發文表示，每年過年前都會想好好治裝，鞋子同樣也在清單內，給自己今年走得順遂的好兆頭，沒想到最近滑momo採買年貨時，突然被一雙鞋燒到，定睛一看是New Balance近期最火紅的復古薄底鞋204L，「而且還是2026最新LNY新年款，越看越耐看」，她更細數電商現正推出的優惠，包括包括全館4折起、消費滿4500元現折450元，滿5500元再送旅行摺疊衣架組，領券後還能再打9折，包套商品還加送5% mo幣回饋，讓她笑說想不買也難。

廣告 廣告

圖說：網友趁電商新年優惠入手知名運動廠牌百搭神鞋，稱讚走整天也不會不適。翻攝自「momo網購好物交流社團」

原PO也大讚下單後出貨相當快，於是分享穿搭心得，「鞋子有附超可愛的替換鞋帶，可以依穿搭或心情換！」堪稱加分細節，另外，實品收到後也比自己想像中更好看，「我已經穿好幾天、走一整天腳也不會不舒服，鞋型也很美，整體來說是一雙實搭、耐穿、過年和平日都能一直穿的鞋，衣服都已經搭好了，準備過年穿它去拜年，感覺新年走春心情都會特別好～」。

貼文一出瞬間吸引大批網友共鳴，眾人紛紛留言說，「這雙鞋配色真的蠻百搭的，折扣下來價格甜耶」、「momo年貨檔期的折扣真的很容易失手，我也是買年貨順便多買一雙鞋」、「折扣很多耶 我也要去買！」、「miumiu平替來了！超美」、「過年前換新鞋真的有儀式感」、「我要叫我男友買來送我」。

如果你也和原PO一樣，想在過年前為自己添購一雙好看又好走的新鞋，不妨先加入「momo網購好物交流」這類電商社團，除了能夠第一時間得到熱門爆品和促銷資訊，還能享受會員專屬優惠，如果怕踩雷，也可以先瀏覽網友們的心得文幫助找到最心儀的好物，同時一邊做比價，盡情下單之餘也不怕荷包失血。

「momo網購好物交流」https://www.facebook.com/groups/momoshoppinggo/posts/1852516945322684/