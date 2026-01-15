新年走春這樣玩！「台南散步」春節加開63梯次免費導覽

「台南散步」導覽主題多元，共有12條兼具歷史人文和觀光遊憩的主題路線。 圖：台南觀光旅遊局／提供

[Newtalk新聞] 「台南散步」導覽主題多元，共有12條兼具歷史人文和觀光遊憩的主題路線，每次導覽行程約2小時。今年農曆春節期間，台南市觀光旅遊局將在原有的定時導覽路線外，加開共63梯次的「台南散步」免費導覽活動，開放所有旅客至台南旅遊網「台南散步導覽」頁面報名。

台南散步的12條路線涵蓋台南中西區、安平區、鹽水區及白河區等觀光熱區，導覽主題包括歷史街區、老街巷弄、港灣聚落、溫泉鄉以及特色生活場域，帶領旅客一步一腳印，親自感受台南這座城市的文化底蘊。

今年2月12日到2月22日間，台南觀旅局共加開63梯次「台南散步」導覽活動，歡迎各位大朋友小朋友在春節連續假期時，以不同以往的方式走讀台南，展開一場輕鬆深度的城市輕旅行。

此外，由於各梯次名額有限，尤其「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「尋覓.探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」和「永康三崁店糖廠散步路線」等熱門路線可能快速額滿，想在春節期間參與台南散步導覽的朋友，可在活動前兩週至台南旅遊網「台南散步導覽」頁面預約報名。

