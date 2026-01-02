新年起96年次役齡男子 出國需取得短期出境核准

可掃描QR code提出申請

內政部表示，民國96年次出生的男子，自新年起即為役齡男子，在出國前30天內提出短期出境申請，取得役男核准通知單，才能順利出境。在此，內政部提醒96年次（含）以前出生的役齡男子，尚未履行兵役義務者，在出國前需到「役男短期出境線上申請作業系統」或掃描下列QR code提出申請，才能安心出國享受美好的旅遊假期。

內政部指出，役男上網申請短期出境，若系統查核確認無管制的情形，將核准出境並於核准日起1個月內多次出境，不需重複申請，每次出境最長不可超過4個月。一旦役男已列入梯次徵集對象，也就是即將入營或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

內政部呼籲，役男若有短期出國的規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請，如無法順利申請時，請儘早向戶籍地的鄉鎮市區公所尋求協助處理；另若有系統操作過程問題，歡迎撥打1996內政服務熱線洽詢。