新年超好康捐血活動 18樣超值商品帶回家

〔記者翁聿煌／新北報導〕新的一年開始最適合捐血助人，新北市金樹慈善基金會於2日及3日兩天上午9點半到下午4點半，在中和秀朗橋下廣場舉辦捐血活動，提供民眾超級好康回饋，只要來捐血250CC，民眾可領取18樣實用商品，包括8包衛生紙、1盒雞蛋、雞精、整罐大燕麥片、錢母紅包等，捐血500CC，再加碼電影票、辛拉麵5包入，歡迎大家一起來做好事、拿禮品。

新北市金樹慈善基金會把捐血活動辦成嘉年華會，現場聚集許多好吃好玩的攤位，要讓民眾開心挽袖捐血，多次在秀朗橋下辦捐血，每次都大排長龍，一次集結6輛捐血車，曾創下一次1490袋血的紀袋。

金樹基金會董事長張福源對捐血有自己的想法，他不要只是找一輛捐血車，用姜太公釣魚的方式等人來捐血，他運用自己在商場上的人脈和企業管理的手法，以豐富的商品回饋參與民眾，吸引大家踴躍參加，民眾可以在現場眾多攤位以平價購買眾多優質商品，還有現場的「金樹柑仔店」提供熱食、飲料，大幅提高民眾參與意願。

