新年迎好運！FENDI 2026春節影片可愛犯規，還有限定BFF吊飾、把「好柿花生」掛上身

（圖／品牌提供）

每到農曆新年前夕，時尚圈最會「過年」的品牌，FENDI 絕對榜上有名。今年為迎接FENDI 2026春節限定系列，直接端出一支俏皮又溫馨的新春形象影片，把「團圓」這件事拍得既可愛又很高級，讓人一邊看一邊嘴角上揚，原來新年時尚，也可以這麼有溫度、有玩心。

影片一開場，主角不是模特兒，而是FENDI招牌的BFF家族。兩款全新BFF迷你掛飾現身雅緻寓所，一起包起象徵團圓的餃子，空氣中飛揚的麵粉，像是在替新一年灑下好運伏筆。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





接著鏡頭輕快轉換，BFF成員們忙著為聚會做最後準備：整理造型、噴上香氛、微調服裝，每個小動作都藏著 FENDI對細節近乎偏執的講究。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





門鈴一響，擊掌相迎，圍坐共享佳餚，笑聲與溫度同步升高，最後餃子排成 FENDI標誌，畫面一收，新年氛圍直接拉滿。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

而這支影片真正的靈魂，非BFF迷你掛飾莫屬。這回推出的兩款全新設計，延續自2025秋冬首度亮相、並延展至 2026春夏的BFF掛飾系列，加入極具新年寓意的紅色元素，瞬間年味升級。設計靈感取自柿子與花生，巧妙呼應「好柿花生」，也就是大家最愛的「好事發生」，把祝福直接變成能掛在包上的幸運符，既可愛又討喜。

（圖／品牌提供）



如果說迷你掛飾是甜甜的年糖，那限量版BFF大號掛飾就是重磅賀禮。它完整復刻迷你版造型，卻在材質與工藝上全面升級：從水貂毛髮絲的細膩觸感、皮革連衣裙的精緻剪裁，到鞋履上剪羊毛裝飾的層次堆疊，每一處都展現FENDI 工坊級的頂級匠心，玩趣之中依然奢華在線。

此外，FENDI 也把新春好運延伸到時尚珠寶系列。將EveRound標識的金色光澤，結合象徵吉祥的幸運紅皮革手鏈，不只是飾品，更像一枚能隨身佩戴的祝福，低調卻充滿力量。

（圖／品牌提供）





FENDI用玩趣匠心把團圓、祝福與時尚完美融合。這個新年，不只是穿得好看，更要把「好柿花生」帶在身邊。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

金唱片後台曬交情！許光漢、邊佑錫飛米蘭準備合體？Karina女神級降臨機場美到失焦

潮流派&機能派都愛：PUMA、HOKA、ASICS話題鞋款一次看！從街頭、通勤、戶外，連打網球都能穿

鬼鬼吳映潔自曝感情現況、還順便燒鞋？PALLADIUM這雙波浪靴根本錄影、跑外景救星