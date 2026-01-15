新年送什麼？守護精靈滴雞精成年節送禮新選擇

靈滴雞精（圖/守護精靈滴雞精）

生活中心/綜合報導

守護精靈以製程與食品安全打造日常飲食新提案

隨著年節送禮需求升溫，愈來愈多民眾開始關注兼顧便利性與飲食品質的食品選擇。主打「守護自己、守護家人」品牌理念的守護精靈（Guardian Elves），以滴雞精作為日常飲食補充選項之一，鎖定現代忙碌族群、上班族與銀髮族等族群，期望讓滴雞精不僅限於節令進補，而是能自然融入日常生活的飲食安排。

以製程為本，打造適合日常飲用的滴雞精

守護精靈選用烏骨雞、紅羽母雞與黑羽公土雞三種雞隻，採用全雞滴煉製程，不額外添加水分，保留雞肉原有風味與成分。製程中導入水解處理技術，將蛋白質分解為胺基酸與胜肽型態，呈現細緻口感，成為品牌在製程設計上的一大特色。

在風味表現上，守護精靈透過溫度與時間的精準控制，使成品呈現接近家常雞湯的清爽口感，讓飲用過程更貼近日常飲食習慣，成為消費者在忙碌生活中方便選擇的食品之一。

工廠製程（圖/守護精靈滴雞精）

從夜市攤商到食品品牌，一段為家人而生的創業歷程

守護精靈創辦人陳永璘，出身夜市攤商，過去以鹹水雞品牌「小么雞」深耕市場長達 16 年，疫情前加盟體系一度拓展至上百家門市，長期親自參與雞肉原料挑選與供應鏈管理，累積豐富的禽肉處理與食品製作經驗。

多年高強度的工作節奏，也讓他開始重新思考飲食與生活的關係。面對家庭與人生階段的轉變，創辦人希望能以自身熟悉的「雞」作為起點，打造一款成分單純、製程透明，讓家人願意長期飲用的食品，這也成為守護精靈品牌誕生的初衷。

創辦人陳永璘及妻兒（圖/守護精靈滴雞精）

真實生活經驗，轉化為品牌的穩定堅持

守護精靈的產品研發歷時近兩年，創辦人親自參與配方與製程測試，從原料選擇到製作細節反覆調整，期望在風味與品質之間取得平衡。這樣的過程，也讓品牌逐步形塑出「守護自己、守護家人」的核心精神，不僅是一句標語，更是來自日常生活經驗的實踐。

SGS 檢驗 × 國際食品安全管理，讓消費者更安心

在食品安全管理上，守護精靈全系列產品皆選用台灣在地雞隻，並配合專業獸醫與合格飼養管理制度。製程全面導入 ISO 22000 與 HACCP 國際食品安全管理系統，從原料來源、生產流程到包裝出貨，皆依標準程序控管。

同時，產品送交第三方檢驗機構進行 SGS 檢測，檢驗項目包含重金屬、動物用藥、防腐劑與微生物等食品安全指標，並將相關檢驗資訊公開，提供消費者作為選購時的參考依據。

SGS檢測報告（圖/守護精靈滴雞精）

推廣飲食選擇，也堅守資訊透明與責任

守護精靈表示，滴雞精屬於一般食品，可作為日常飲食內容的一部分，實際飲用方式與頻率仍應依個人生活型態與需求調整。品牌也提醒，若有特殊身體狀況或飲食考量，建議先諮詢專業醫師或營養相關人員後再行選擇。

未來，守護精靈將持續以「製程、食品安全、風味表現」為核心方向，拓展更多貼近日常生活的食品選項，讓消費者在年節送禮或日常飲食中，多一項安心且便利的選擇。



