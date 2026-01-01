新年送好康! 跨年攤販結合台南購物節 消費"抽獎四倍送"

南部中心／綜合報導

台南的跨年晚會熱鬧滾滾，一旁的美食攤位，業者也忙著不斷招呼客人，因為今年跨年結合台南購物節的活動，只要在攤位消費，直接加碼四倍送，原本50元獲得一組抽獎序號，跨年這天，直接拿到4組序號，中獎率大幅提升，也讓現場攤位買氣熱絡。

好康再加碼！ 台南跨年攤販結合購物節 消費「抽獎四倍送」現場熱鬧滾滾

現場民眾熱烈詢問，如何加入台南購物節活動，電信業者也在現場擺攤支援，確保網路訊號順暢。（圖／翻攝畫面）

小米甜甜圈攤位前，業者忙著招呼客人，台南的跨年演唱會熱力開唱，一旁的美食攤位，生意也搶搶滾，因為今年特別結合台南購物節活動，讓民眾到攤位消費，還能參加抽獎。台南市長黃偉哲表示，今年的跨年結合了台南購物節，有四倍送你如果消費一百塊，那你可以獲得相當於消費四百塊，四百塊等於獲得8組號碼，這中獎機率就大大提高了。

廣告 廣告

好康再加碼！ 台南跨年攤販結合購物節 消費「抽獎四倍送」現場熱鬧滾滾

美食攤位前，放上QRcode看板，方便民眾登錄拿序號。（圖／翻攝畫面）

美食攤位前，放上QRcode看板，方便民眾登錄拿序號，台南購物節掀起民眾消費熱潮，今年10月底開跑，短短兩個月，累積登錄金額近50億元，原本消費50元，就有一組序號，跨年這天，直接加碼4倍送，花50元就有4組序號，中獎率大幅提升，也吸引民眾掏腰包消費的意願。民眾表示，我有加入台南購物節line的會員，我希望可以中大獎喔、多辦這些一些活動啦，可以促進台南的消費經濟啦。攤位業者表示，有感覺到買氣變得非常好。現場民眾熱烈詢問，如何加入台南購物節活動，電信業者也在現場擺攤支援，確保網路訊號順暢，即便跨年晚會人山人海，也能提供順暢的網路資源，在跨年夜，讓民眾邊看表演，邊享受好康。

原文出處：好康再加碼！台南跨年攤販結合購物節 消費「抽獎四倍送」現場熱鬧滾滾

更多民視新聞報導

南台灣2026跨年晚會"最後彩排" 粉絲提早到場卡位

2026台南好YOUNG跨年台港日韓藝人接力唱 群眾嗨翻搶看天團

盼高雄發光發亮！30萬人湧夢時代跨年 陳其邁攜手戴資穎驚喜現身

