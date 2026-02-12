新年送暖不停歇南投榮服處攜手玉靈功德會致贈愛心年菜

南投縣榮服處處長李毓錫(右)親送年菜到府關懷榮民眷。(南投榮服處提供)

▲南投縣榮服處處長李毓錫(右)親送年菜到府關懷榮民眷。(南投榮服處提供)

農曆新年將至，為讓清寒榮民眷感受年節溫暖，南投縣榮民服務處攜手埔里慈善團體「玉靈功德會」，舉辦年菜捐贈活動，致贈愛心年菜給縣內獨居、雙老及弱勢榮民眷家庭。捐贈儀式由玉靈功德會理事長羅月燕親自主持，南投縣榮服處處長李毓錫代表受贈，並率領服務團隊將年菜親送到府，讓長輩們在寒冬中感受到社會的溫情與關懷。

玉靈功德會是由南投縣埔里「聖賢太子宮」信眾發起成立的慈善團體，秉持哪吒三太子濟世精神，持續關懷弱勢族群。羅月燕理事長表示，榮民過去為國家奉獻青春歲月，退伍後部分長輩面臨獨居與生活困境，期盼透過年菜捐贈，讓榮民眷在佳節前夕也能圍爐感受團圓氣氛，並拋磚引玉，號召更多社會資源投入公益，讓愛心持續傳遞。

李毓錫處長感謝玉靈功德會長期對榮民眷的支持與付出，強調此次活動不僅提供實質物資協助，更傳達社會對榮民眷的關懷與尊重。未來榮服處將持續鏈結民間力量，擴大服務網絡，深化關懷行動，讓更多弱勢榮民眷獲得即時協助與溫暖陪伴。