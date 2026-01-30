新年運勢先卡位！搭北捷＆公車就能到的必拜財神廟、祈福廟宇推薦

Photo Credits：taiwan.4fun、molly888666

迎接新春佳節，除了圍爐守歲，「搶占好運先機」更是開年大事！想求財、補運不必非得辛苦開車、飽受塞車之苦，只要善用雙北密集的捷運與公車路網，就能優雅抵達各大香火鼎盛的靈驗聖地。

【雙北新年求好運】

南勢角烘爐地

Photo Credits：justin0620、evanlin0327、angel50820、molly888666

烘爐地南山福德宮是北台灣求財最旺的土地公廟，全年香火鼎盛。從山腳下就能看到全台最大的福德正神像矗立山頂，在貢品準備也有小祕訣，據傳土地公喜愛麻糬，且有象徵著能「黏錢來」的好兆頭。來到此處信眾摸拜神像手中的「大元寶」求財、過財神橋求錢母、拜五路財神、文昌帝君及月老。夜間更是賞景的熱門景點，可俯瞰大台北百萬夜景的絕佳地理位置，無論是直接開車上來，或是想緞練腳力考驗誠意的以步行前往皆可。

開放時間：24 小時開放

地址：新北市中和區興南路2段399巷57弄20號

交通：搭乘捷運至南勢角站，轉乘中和區免費捷運接駁公車（假日直達山上，平日至山下）或一般公車（249、670至山下），若非假日或特殊時段，建議在山下（興南路二段399巷口）下車後步行或轉搭計程車上山

霞海城隍廟

Photo Credits：szchiunyuan、nitaaaccc

台北地區首屈一指靈驗的月老廟！麻雀雖小香火卻十分興旺，不只台灣民眾，甚至有許多日本女孩來台灣也會特別前往參拜求好姻緣，被網友譽為快又有效率的月老廟。到霞海城隍廟參拜有幾樣規矩可向廟方詢問參拜順序與習俗，最後也最重要的要將鉛錢、紅絲線在香爐內，順時鐘方向繞三圈，紅線放在皮夾或包包裡小心保存。

地址：台北市大同區迪化街一段61號

開放時間：每日早上6:16至晚上19:47，全年無休

關渡宮

Photo Credits： taiwan.4fun、qiuung、zero_plus_six、shih_hsuan6260

位於北投區的關渡宮，平日不僅是民眾祈福參拜，從關渡宮往上走到靈山公園，更是欣賞關渡、淡水河與台北101 風景的極佳視野，無論是關渡夕照，甚至是將淡水河、台北101大樓與關渡宮巧妙的收入構圖中，融匯傳統與科技的都會風情。

地址：台北市北投區知行路360號

捷運路線：捷運至「關渡站」下車，1號出口步行 12 分鐘即可抵達。

指南宮

Photo Credits：hiker.gina、yayayxc

說起木柵，總會聯想到貓空纜車、指南宮、動物園。位在貓空猴山坑上海拔230公尺的「指南宮」，是虔誠的信徒與造訪的遊客所必到之處。「指南宮」主祀呂洞賓，因此傳聞情侶一起去必分手的說法，曾是情侶止步的禁地，不過民間為呂仙祖翻案，認為祂是為信眾斬斷爛桃花。前往參拜前，可以靜心爬行共1397階的階梯，沿途有許多日據時代留下來的石燈籠、山麓風景，親山之餘也能沉澱心靈。

地址：台北市文山區萬壽路115號

開放時間：07:00-22:00

長春四面佛

Photo Credits： marieterrace、doris__0705

長春四面佛是六福集團已故創辦人莊福於 1984 年從泰國迎回台灣安奉是台灣首座四面佛，原安置在六福客棧頂樓供家人、員工參拜，後來因四面佛託夢期待普渡眾生而移至現今所在處。有應必求的靈驗程度讓信眾絡繹不絕，廟裡經常佈滿四面佛喜愛的鮮花。與知名四平商圈相鄰，參拜後可品嚐大眾美食、走逛市集。

地址：台北市中山區松江路133巷18之1號

交通：捷運橘線「松江南京站」下車，步行約 4 分鐘

行天宮

Photo Credits： kanyu860529

行天宮是大台北地區參訪人數最多的廟宇，恭奉南天文衡聖帝關恩主羽為主神，廟宇除了提供上香祝禱、收驚、問事，另外與其他寺廟不同的是不設功德箱、不供拜牲禮、不焚化金紙、不收受金牌、不演戲酬神不設乩扶鸞、不對外募捐及禁止商業行為等，受到許多信眾信賴，作為淨化心靈、化解煩憂的莫大力量。

地址：台北市中山區民權東路二段109號

交通：捷運橘線「行天宮站」下車，步行約 4 分鐘；或台北車站搭乘 49 號公車至「松江新村站」下車後，步行約 2 分鐘

撰文者/ 海的那編