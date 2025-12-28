新年運勢爆棚！「5生肖」事業財運就像開外掛

《搜狐網》點名5生肖，在新的一年裡事業一路開掛、財源滾滾，順風順水一整年！（示意圖／Pixabay）





新年一開始的好運，是一整年順遂的預兆，2026即將到來，《搜狐網》點名5生肖，在新的一年裡事業一路開掛、財源滾滾，順風順水一整年！

生肖龍

屬龍的人雖然有能力，但在2025年裡卻總被瑣事牽絆、才華無處施展。不過，在2026年初，局面突然逆轉，屬龍人的事業進展暢通無阻，貴人帶著好機會來敲門。

生肖馬

在2025年，屬馬的人感覺做什麼都差了一點，生意上客源不穩定、職場上總遇到小摩擦，連生活裡也少不了小麻煩，但到了2026本命年，就像按下轉運鍵，霉運清零，好運接著登場。

生肖羊

屬羊的人在2025年裡，正職收入漲得慢，副業又不見起色，還得不斷應付人情開銷和臨時支出，每個月都需要精打細算。2026年初，屬羊人的財運將悄悄升溫，手頭也終於寬裕起來。

生肖狗

在2025年，屬狗的人雖然在人際關係上，因為遇到不適合的夥伴或是在團隊中被誤會而感到不順心、身心疲憊。但到了2026年，他們的人際運勢將直線飆升、身邊都是可靠的人、與人合作也能順順利利。

生肖猴

屬猴的朋友腦子靈活、能力出眾，卻總得不到重視。在2026年，屬猴人也將迎來屬於自己的伯樂，無論是在職場上被重用，還是才華也終於被看見，事業發展都將更上一層樓。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

2026年1生肖「強烈震盪」民俗學家示警：交通易出狀況

2026年要發了！觀音宮菩薩開示「4生肖」財運超旺

2026年運勢前三名曝光！第一名工作、財運皆逢貴人

