新年運勢直接拉滿！FENDI新春獻禮 把好運、時尚、可愛一次包辦…限定吊飾一掛就有＂好事發生＂

農曆新年倒數中，街頭巷尾開始瀰漫紅通通的喜氣氛圍，而FENDI 以一貫玩味又精緻的義式工藝，端出「新春獻禮」系列，用幽默感與高級感兼具的設計，為嶄新一年暖身。

從一眼就會會心一笑的節慶限定角色吊飾，到紅得正好、紅得時髦的經典包款與配件們，FENDI把過年該有的喜氣，轉化成隨身可攜的風格宣言，為新年造型加滿好運濾鏡！

最吸睛的焦點，非兩款農曆新年限定角色吊飾 Bread與Adele莫屬。FENDI 將「柿子」與「花生」這些年節熟面孔，幽默演繹「好柿花生，好事發生」的祝福梗，好運氣直接拉滿，還能掛上包、隨身走跳。

Bread吊飾以細膩麂皮與翻羊毛打造，溫潤質感中點綴柿子與榛果刺繡，象徵富足與滿滿好運；Adele 則換上喜氣紅色皮革裙裝，搭配花生刺繡細節，寓意團圓、豐收與熱鬧年味。兩款皆配有皮革環與彈簧鉤，不論掛在 Peekaboo、Baguette，或隨性扣在托特包上，都能瞬間讓包款多一分節慶表情，也多一點個人風格。

配件控也別錯過同步登場的 EverRound FENDI 農曆新年系列手環。以象徵好運的紅色皮革打造，雙圈設計搭配金色標誌金屬飾件，俐落又不失節慶感，無論單戴或疊搭都能低調放送新年祝福。

說到新年，怎能少了紅色系經典單品坐鎮？FENDI 精選多款人氣包款化身新春送禮首選，包括 Peekaboo ISeeU、Mamma Baguette、SpyBag 等，以濃郁紅色演繹品牌標誌性的義式工藝與俐落線條，無論是走親訪友或年節聚會，都能成為全場焦點。

無論是作為貼心新春贈禮，或為日常穿搭注入節慶氣息，FF 圍巾與絲巾都是不分年齡、零失手的時髦選擇。經典 FF Logo、或是圓點設計在紅色系底色上格外搶眼，透過不同尺寸與材質呈現，圍巾以柔軟觸感包覆頸間，實用之餘也象徵新年「溫暖相隨」的祝福；絲巾則可隨心變化，繫在頸部、包把或髮間，瞬間點亮整體造型。

這個新年，不妨讓FENDI用玩味工藝來開啟好運開關。無論是送禮或犒賞自己，從細節開始，把祝福、時尚與好心情，一起帶進嶄新的一年。

