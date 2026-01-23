styletc

新年運勢直接拉滿！FENDI新春獻禮 把好運、時尚、可愛一次包辦…限定吊飾一掛就有＂好事發生＂

顏一婕
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

農曆新年倒數中，街頭巷尾開始瀰漫紅通通的喜氣氛圍，而FENDI 以一貫玩味又精緻的義式工藝，端出「新春獻禮」系列，用幽默感與高級感兼具的設計，為嶄新一年暖身。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

從一眼就會會心一笑的節慶限定角色吊飾，到紅得正好、紅得時髦的經典包款與配件們，FENDI把過年該有的喜氣，轉化成隨身可攜的風格宣言，為新年造型加滿好運濾鏡！

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

最吸睛的焦點，非兩款農曆新年限定角色吊飾 Bread與Adele莫屬。FENDI 將「柿子」與「花生」這些年節熟面孔，幽默演繹「好柿花生，好事發生」的祝福梗，好運氣直接拉滿，還能掛上包、隨身走跳。

廣告

Bread吊飾以細膩麂皮與翻羊毛打造，溫潤質感中點綴柿子與榛果刺繡，象徵富足與滿滿好運；Adele 則換上喜氣紅色皮革裙裝，搭配花生刺繡細節，寓意團圓、豐收與熱鬧年味。兩款皆配有皮革環與彈簧鉤，不論掛在 Peekaboo、Baguette，或隨性扣在托特包上，都能瞬間讓包款多一分節慶表情，也多一點個人風格。

FENDI節慶限定角色吊飾Adele、Bread。（圖／品牌提供）
FENDI節慶限定角色吊飾Adele、Bread。（圖／品牌提供）

配件控也別錯過同步登場的 EverRound FENDI 農曆新年系列手環。以象徵好運的紅色皮革打造，雙圈設計搭配金色標誌金屬飾件，俐落又不失節慶感，無論單戴或疊搭都能低調放送新年祝福。

FENDI EverRound FENDI 農曆新年系列手環。（圖／品牌提供）
FENDI EverRound FENDI 農曆新年系列手環。（圖／品牌提供）

說到新年，怎能少了紅色系經典單品坐鎮？FENDI 精選多款人氣包款化身新春送禮首選，包括 Peekaboo ISeeU、Mamma Baguette、SpyBag 等，以濃郁紅色演繹品牌標誌性的義式工藝與俐落線條，無論是走親訪友或年節聚會，都能成為全場焦點。

FENDI Peekaboo ISeeU 酒紅色鱷魚皮包款、FENDI Peekaboo ISeeU 紅色鴕鳥皮包款、FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款、FENDI Mamma Baguette中型包款。（圖／品牌提供）
FENDI Peekaboo ISeeU 酒紅色鱷魚皮包款、FENDI Peekaboo ISeeU 紅色鴕鳥皮包款、FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款、FENDI Mamma Baguette中型包款。（圖／品牌提供）

無論是作為貼心新春贈禮，或為日常穿搭注入節慶氣息，FF 圍巾與絲巾都是不分年齡、零失手的時髦選擇。經典 FF Logo、或是圓點設計在紅色系底色上格外搶眼，透過不同尺寸與材質呈現，圍巾以柔軟觸感包覆頸間，實用之餘也象徵新年「溫暖相隨」的祝福；絲巾則可隨心變化，繫在頸部、包把或髮間，瞬間點亮整體造型。

FENDI FF圍巾、絲巾。（圖／品牌提供）
FENDI FF圍巾、絲巾。（圖／品牌提供）

這個新年，不妨讓FENDI用玩味工藝來開啟好運開關。無論是送禮或犒賞自己，從細節開始，把祝福、時尚與好心情，一起帶進嶄新的一年。

