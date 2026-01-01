新年開工應援 星巴克限時買1送1 CAMA聯名飲祭嘗鮮價

星巴克2日將推飲品買1送1優惠。（示意圖：shutterstock／達志）

2026年到來，連鎖咖啡店慶祝新年推出飲品優惠，星巴克將在明（2日）新年上班首日推出飲料買1送1優惠，並預告5日在全門市與線上門市推出一系列馬年限定新品；CAMA CAFE於3月15日前推出「咖啡藝生活」限定檔期，聯名飲品「西班牙拿鐵」與「青夢燕麥歐蕾」限時祭嘗鮮價。

星巴克2日推出「新年開工加油 好友分享日」活動，好康自上午11點到晚上8點，購買2杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由業者招待，每人每次至多買2送2，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克預告5日在全門市與線上門市推出一系列馬年限定新品。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克同時預告1月5日推出馬年限定新品，包括系列杯款和具有祝福寓意的包袋，以溫暖柔和的米色，點綴閃耀的金色花火，營造富足歡聚的節慶氛圍。

CAMA CAFE「西班牙拿鐵」與「青夢燕麥歐蕾」限時祭嘗鮮價。（CAMA CAFE提供／朱世凱台北傳真）

CAMA CAFE繼先前與《會動的浮世繪展》合作獲得好評後，再度攜手主辦單位翡冷翠文創，以全新展覽《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》為合作主題，即日起至3月15日推出「咖啡藝生活」限定檔期，此次以畢卡索知名畫作《夢》作為靈感核心，推出2款聯名飲品「西班牙拿鐵」與「青夢燕麥歐蕾」，1月4日前凡點購限定飲品，皆可再享嘗鮮價10元折扣。

