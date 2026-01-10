新年開工暫承壓 SCFI運價指數終止連三漲

SCFI運價指數終止連三漲，四大航線皆上漲。（圖／報系資料照）

新年開工第一周，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連三漲，指數微幅下跌8.93點至1647.39點，周跌0.53%，四大航線皆上漲。

物流業者認為，目前市場需求較緩慢，價格於平盤附近盤整，下周報價才能看出來市場需求。陽明表示，2026年農曆過年晚，1月中旬後市場需求會進一步增加，反應農曆年前出貨小旺季，隨著各地工廠於節前集中出貨，預期1月將延續一波運量高峰。

本周SCFI報價，上海到美西每40呎櫃（FEU）運價上漲30美元至2218美元，周漲1.37％；到美東每FEU運價上漲95美元至3128美元，周漲3.13％。

上海到歐洲每20呎櫃（TEU）運價上漲29美元至1719美元，周漲1.72％；到地中海運價每TEU運價上漲89美元至3232美元，周漲2.83％。

台股貨櫃三雄方面，長榮（2603）9日平盤震盪，終場維持參考價193.5元；陽明（2609）下跌0.17％，收在56.2元；萬海（2615）維持平盤，收至79.2元。

