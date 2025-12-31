新年開心領錢！ 1月11檔除息債券ETF搶先看

1月除息債券ETF．資料照



新年開心領錢！統計資料顯示，2026年1月初共有11檔ETF將除息，包括8檔債券型ETF、3檔股票型ETF，其中以(00984B)大華優利美A債15年化配息率衝8.93%最高，投資人若想要參與收益分配最晚要在2025年12月31日買進！

近期債市熱度提升，法人分析，聯準會2025年連續降息，加上重新啟動購債計畫，強力支撐債券表現。邁向2026年，市場普遍仍預期降息持續，對債市前景持正面看法，建議有現金流需求投資人可趁債券殖利率仍處於相對高點時，進場鎖利。

1月初除息ETF名單中，00984B與00983B是本次除息名單中的新兵，首配就繳出不俗的配息水準，值得投資人關注。

00984B選債策略為投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升。00983B則以美國長天期公債為主，追蹤指數平均信評為AA+，具備低違約風險，並有長天期優勢，若未來利率進一步走低，資本利得空間潛力大。

