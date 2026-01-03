新年開運招財＋旺人緣！4招打造「好氣場體質」 品牌日開運內衣清單必收
跨入全新一年，許多人會以各種方式替自己「轉運加持」，除了招財、開運、迎好人緣之外，坊間也流傳一項屬於女生的小儀式，從貼身內衣開始轉換能量，不少女性每到新年就會替自己添購一套新內衣，特別是帶有喜氣的「紅色系」，象徵好運開啟、財運與桃花同步到位，也為新的一年增添滿滿儀式感。
除了顏色選擇之外，專家也建議，若想讓內在穿搭更有「好氣場」，還有以下幾日開運秘訣！
開運秘訣1：挑選真正符合自己尺寸的內衣
開運秘訣2：優先選擇成套款式
開運秘訣3：對老舊鬆垮的內衣果斷汰換
開運秘訣4：並善用收納讓內衣平順
這些看似細微的小動作，不只是維持舒適與體態線條的關鍵，也象徵著把過去的疲憊整理好，迎接更自信、嶄新的自己，想打造新年開運儀式不用花大錢，這波思薇爾品牌日主打開運內衣，結合能量配色，象徵喜事好運、事業自信與人際好感度提升，加上輕提托設計、修飾曲線版型，兼具好氣場與好身形，就像在年初「送自己一份開運禮」，快看品牌日必搶好運內衣清單！
思薇爾品牌日
1.電商平台獨家！思薇爾 柔塑曲線系列B-E罩背心型蕾絲集中包覆塑身女內衣(甜點粉)
原價2380元 特價690元
開工返職場或迎接全新挑戰的時刻，內在自信往往決定外在狀態，看準女性對「好體態 × 好氣場」的雙重需求，大推柔塑曲線系列的背心型蕾絲集中包覆內衣，不僅以柔和粉色調象徵溫柔好人緣，背心型設計特別受到上班族與久坐族群青睞，採用ARCHROMA 吸濕排汗加工與 Hi Cool 鳥眼布材質，穿著一整天仍維持乾爽透氣，貼合身形卻不壓迫，固定式襯墊讓胸型更挺實豐滿，搭配雙塑片加強支撐，可穩定集中、不易位移，限時下殺690 元，甜甜價超輕鬆入手！
2.電商平台獨家！思薇爾 珍珠花頌系列B-E罩軟鋼圈蕾絲集中包覆女內衣(水氧綠)
原價2880元 特價833元
上班族長時間通勤、久坐辦公室，最討厭厚重、悶熱的內衣造成的不適，不但影響體態線條，甚至會讓人整天感覺疲憊，希望保持集中包覆的同時仍能維持自在零負擔的感受，大推思薇爾的軟鋼圈蕾絲集中包覆內衣，採用Q彈合金軟鋼圈設計輕盈舒適，又能兼顧支撐度與穩定性適合長時間穿著，罩杯布料選用環保Q棉材質透氣親膚，不只功能強，外型也不馬虎，搭配頂級 Leaver 蕾絲，堆疊出細緻花紋質感，保留法式優雅氣息，而網紗美背設計更貼合肩背線條，穿上貼身上衣也不易顯痕，獨家特價833元，被網友列入「高質感蕾絲開箱必收款」，也是迎接新一年衣著升級的實穿之選。
3.熱銷話題！思薇爾 輕沁舒系列B-F罩軟鋼圈蕾絲包覆女內衣(藏青灰)
原價1580元 特價999元
年末聚會與約會場合多，穿上略帶設計感的低領上衣或小V領洋裝想要微露性感，又不想失去穿內衣的安全感，思薇爾推出的軟鋼圈蕾絲包覆內衣，能穩定支撐、同時修飾胸型線條，Hi Cool吸濕排汗鳥眼布材質，搭配wincool清涼科技，即使長時間穿著也能保持乾爽舒適，獨特的「手捧式線條設計」有上拉提效果，即使是軟鋼圈也能完美塑造自然集中的胸型，不會像無鋼圈內衣無支撐感，限時特價999元，喜歡小露性感的姐妹們快放進購物車！
4.熱銷話題！思薇爾 撩波永生花系列A-E罩蕾絲包覆女內衣(知性膚)
原價1680元 特價690元
對許多上班族女性而言，每天穿上制式套裝、襯衫或職場正裝，外在風格難以隨心展現，藏在衣服裡的那一件「內在美」，就成為女性展現自我，維持好狀態的小心機，思薇爾「撩波永生花系列」以知性膚色系結合細緻蕾絲線條，低調卻有滿滿高質感，魔力托片設計，能集中托高胸型、修飾上半身比例，雖然外在穿著必須保持專業端莊，但只要穿上這款充滿內斂魅力與細膩溫度的蕾絲內衣，就能在不被看見的地方，默默替自己增加自信，現在特價690元，超划算價格可以多囤幾件囉！
5.折扣%最多！思薇爾 午夜仙境系列B-G罩蕾絲刺繡包覆內衣(黑色)
原價2880元 特價690元
運動健身夯，但機能型內衣設計樸素，讓不少熱愛時尚穿搭的女性直呼「實在太無趣」，喜歡時尚服飾的人特別重視內衣細節，思薇爾午夜仙境系列以黑色蕾絲為主，搭配瑞士高級刺繡與走紗立體針法，呈現典雅卻帶點神秘氣質的質感，內衣即使隱於衣著之下，仍保有細膩層次，內層選用環保Q棉與磨毛內裡，提升親膚柔軟度與透氣性，網布月牙結構則強化提托效果，修飾胸型曲線，選擇整套穿搭展現優雅、自信與開運，現在特價只要690元，可以把衣櫃裡的舊內衣通通換新了！
6.熱銷話題！思薇爾 L'amour系列B-F罩蕾絲包覆內衣(風尚藍)
原價1680元 特價500元
這次的思薇爾品牌日中，除了選設計、顏色，最超值的 L’amour 系列蕾絲包覆內衣限時下殺只要500 元，一定要立刻放進購物車，不少網友直呼「這個價格不買對不起自己」、「囤貨都划算」，這款「風尚藍」的罩杯襯色設計，讓層次線條更加立體，穿上後能自然修飾胸型曲線，胸前S logo鑽飾延續品牌經典元素，低調卻帶有精緻質感，功能面同樣不馬虎，內層採用 HiCool 鳥眼布材質，強調吸濕排汗、透氣不悶熱，以不到三分之一價格就能入手品牌經典系列，CP 值堪稱最強！
7.市場最低價！思薇爾 撩波芙花春漾系列B-E罩軟鋼圈蕾絲包覆女內衣(雅漾膚)
原價1980元 特價999(滿折後849)元
年終購物季進入最後倒數，最爽的莫過於「打對折、結帳再折價」，薇爾品牌日的「撩波芙花春漾系列」軟鋼圈蕾絲包覆內衣，原價1980元，活動直接砍半只要999元，配合平台滿額優惠結帳再降到849元，等於用發熱衣的價錢就能入手一件高機能、美型內衣，想趁年末一口氣汰舊換新的消費者來說，這波「5 折再折」的超狂優惠，加上外型與機能都優秀，難怪被列為今年開運內衣必收款之一！
8.市場最低價！思薇爾 金戀迴香系列B-E罩軟鋼圈蕾絲包覆內衣(梅釀紫)
原價2680元 特價999(滿折後849)
年末換季想升級內在風格，不少女性鎖定法式性感款式，想要擁有「若隱若現性感」，其中思薇爾「金戀迴香系列」軟鋼圈蕾絲包覆內衣，以濃郁梅釀紫搭配Leavers蕾絲層次設計，兼具浪漫與高級氣質；V 型低脊心剪裁打造自然深溝線條，展現法式優雅的性感姿態。內裡採舒適清爽材質與合金軟鋼圈，減壓不緊繃，擁有法式質感內衣不用好幾千，活動價只要 999 元，搭配滿額再折後最低可到849元，愛美的姐妹們千萬別錯過！
