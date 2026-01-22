新年開運粉紅藍寶石項鍊推薦8選！Tiffany 2026全新鑰匙項鍊必入手

「粉紅藍寶石」雖不張揚，卻總能在細節處留下溫柔而持久的記憶。它遊走於愛意與力量之間，不似紅寶石的熱烈張揚，也不同鑽石的銳利耀眼，更像一種低聲卻篤定的祝福。也因此，粉紅藍寶石近年逐漸成為新年珠寶中的「開運關鍵字」，既承載珍貴寶石的能量象徵，又能毫不費力地融入日常穿搭。隨著2026農曆新年將近，多個高級珠寶品牌不約而同以粉紅藍寶石為主題，從花卉、連結、如意到鑰匙意象，將祝福化為可佩戴的語言。這些作品不只是節慶限定，更像替新一年預先留下一枚溫柔而安定的伏筆。

精品粉紅藍寶石項鍊推薦1：Cartier

若說粉紅藍寶石也有最適合日常佩戴的代表作，Cartier d’Amour 無疑名列其中。

若說粉紅藍寶石也有最適合日常佩戴的代表作，Cartier d’Amour 無疑名列其中。直徑僅5毫米的吊墜不刻意搶眼，而是透過圓潤比例與細膩鑲工，讓寶石像被妥善安放的一份心意。粉紅藍寶石置於玫瑰金中央，展現出難以忽視的柔和光暈，為貴金屬材質增添層次與深度。它的迷人之處在於恰到好處的距離感，近看能讀出工藝細節，遠看只留下溫柔光點，幾乎不需思考搭配，便能自然融入每日穿著。（價格 NTD 37,400）

精品粉紅藍寶石項鍊推薦2：Bvlgari

Divas’ Dream 標誌性的扇形輪廓向來自帶舞台感

Divas’ Dream 標誌性的扇形輪廓向來自帶舞台感，而這款七夕特別版則刻意收斂張力，以珍珠母貝與粉紅藍寶石，將華麗轉化為柔和。玫瑰金底座上，粉紅藍寶石沿弧線鋪陳，展現流暢線條；珍珠母貝則替整體注入呼吸感與層次。它正面承襲了羅馬美學的裝飾性，側面卻展現柔軟而女性化的曲線。隨著行走微微晃動，情緒也被輕輕牽引；適合節日佩戴，卻不受節日框限，是能將喜悅自然留在身上的設計。（價格 NTD 181,300）

精品粉紅藍寶石項鍊推薦3：Harry Winston

Harry Winston 詮釋花卉，向來是將自然轉化為記憶的形態。

Harry Winston 詮釋花卉，向來是將自然轉化為記憶的形態。Forget-Me-Not 勿忘我系列以六顆水滴型切割粉紅藍寶石構築花瓣，中央鑽石如凝結的露珠，整體比例皆圍繞「永不凋零」的意象展開。這不是盛放於某個季節的花，而是被時間妥善保存的一瞬。鉑金底座襯托粉紅色調的清透質感，沒有多餘修飾，卻耐人長久凝視。它適合為情感而佩戴，無論是一段關係或一個重要時刻，都值得以它為自己留下清晰印記。（價格店洽）

精品粉紅藍寶石項鍊推薦4：Tiffany & Co.

這次 Tiffany & Co. 的農曆新年新作，刻意避開直白的生肖或吉祥符號，而是以「鑰匙」作為更具深意的隱喻。

這次 Tiffany & Co. 的農曆新年新作，刻意避開直白的生肖或吉祥符號，而是以「鑰匙」作為更具深意的隱喻。Tiffany Knot 迷你鑰匙項鍊，將1889年典藏的 Knot 結構轉化為鑰匙輪廓，粉紅藍寶石鑲嵌於核心位置，像是啟動改變的瞬間。這是一件帶著行動感的珠寶，不是靜待祝福降臨，而是主動為自己開門。玫瑰金線條俐落、比例克制，無論單戴或與日常鍊墜疊搭都恰到好處。它所傳遞的「開運」，與其說是命運安排，不如說是一種清醒而溫柔的選擇。（價格 NTD 108,000）

精品粉紅藍寶石項鍊推薦5：Van Cleef & Arpels

Frivole 的花，從來不是靜止的。

Frivole 的花，從來不是靜止的。心形花瓣以鏡面拋光處理，讓金屬本身成為捕捉光線的媒介；中央粉紅藍寶石與密鑲鑽石層層鋪陳，勾勒出彷彿微風拂過花叢般的節奏感。這枚小型吊墜真正迷人的地方，在於它上身後的「輕」，不只佩戴幾乎無負擔，視覺上也同樣輕盈通透，不會壓過整體造型。它不刻意訴諸強烈的祝賀象徵，而是將好運轉化為日常中的愉悅片刻；無論搭配白襯衫、針織衫或簡單洋裝，都能自然提亮氣色，讓珠寶成為生活裡耐看、長久的小光點。（價格 NTD 300,000）

精品粉紅藍寶石項鍊推薦6：Chaumet

Liens 系列談「連結」，卻始終不落入空泛的浪漫符號。

Liens 系列談「連結」，卻始終不落入空泛的浪漫符號。這款 Jeux de Liens 項鍊以方形切割粉紅藍寶石排列成標誌性的 X 型結構，線條俐落、節奏分明，鑽石點綴其間，如同兩條軌跡交會時迸發的光點。玫瑰金底座為幾何輪廓注入溫度，使理性結構中多了一層情感厚度。它是一件適合送給自己、亦帶有承諾意涵的作品；外表帶著柔和的甜美氣息，內在卻十分堅定。（價格 NTD 242,000）

精品粉紅藍寶石項鍊推薦7：Mikimoto

當粉紅藍寶石遇上白南洋珍珠，整個畫面自然慢了下來。

當粉紅藍寶石遇上白南洋珍珠，整個畫面自然慢了下來。Mikimoto 這款吊墜以直徑約 11 至 12.99 毫米的珍珠作為視覺核心，粉紅藍寶石與鑽石如花瓣般環繞其上，比例拿捏得恰到好處，層次分明卻不顯繁複。它呈現的是一種歷經時間後的溫柔，不張揚、不急於表態，卻自帶份量。無論出席重要場合，或作為可長久佩戴、甚至傳承的珠寶作品，都顯得格外合適。珍珠溫潤的光澤與粉紅色調彼此映襯，讓整體氣質安定而從容，是那種越看越安心、越戴越貼近生活的存在。（價格店洽）

精品粉紅藍寶石項鍊推薦8：Qeelin

Qeelin 向來擅長將東方文化中的祝願意涵，轉譯為俐落而當代的設計語言。

Qeelin 向來擅長將東方文化中的祝願意涵，轉譯為俐落而當代的設計語言。這款 Yu Yi 系列吊墜以「如意」輪廓為基礎，鑽石勾勒外框，粉紅藍寶石與紅寶石錯落點綴其間，層次分明卻又不失和諧。玫瑰金底色貼近膚色，佩戴起來溫潤自然，十分適合長時間相伴。它並非那種一眼就高聲宣告好運的設計，而是把祝福藏進比例、曲線與細節中，低調、內斂，卻極耐端詳。對相信日常累積能量的人而言，這樣的「如意」，反而最真實，也最貼近生活。（價格 NTD 447,000）

