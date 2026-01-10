新年隔空放閃！IU、李鍾碩被抓包「同款外套」情侶裝 交往4年低調愛

李鍾碩與IU熱戀中。資料照



南韓大咖情侶檔IU、李鍾碩自2022年底認愛以後一直很低調，今年已經是交往第4年，雖然鮮少公開放閃，卻屢屢被粉絲從細節中捕捉到甜蜜互動。兩人日前又被發現穿「同款情侶裝」，眼尖網友們再度被閃到，引發熱烈討論。

演員柳惠英曾經和李鍾碩合作韓劇《瑞草洞》，雖然該劇早在8月播畢，但演員們私下仍保持聯絡。柳惠英日前在她的個人YT頻道公開演員們的新年聚會影片，李鍾碩也有出席，從影片可以看出氣氛溫馨，宛如戲劇場景延伸至現實生活。

李鍾碩身上的深黃色外套，被網友認出IU也有一件。翻攝自YT、IG

不過，比起演員們的好感情，更引人注目的是李鍾碩當天穿的深黃色毛絨外套，被眼尖粉絲發現，這件外套過去也曾出現在IU身上。IU日前與演員李妍私下聚會時，合照中所穿的外套，無論顏色、款式甚至商標細節，都與李鍾碩當天穿著完全相同，讓粉絲直呼「這根本是情侶裝」。

事實上，IU與李鍾碩認愛之前，兩人已經是認識超過10年的好友，後來昇華成戀人，2022年底戀情曝光後大方承認交往。儘管交往期間曾多次被外界揣測感情狀況，但兩人始終未對相關傳聞多作回應，僅以行動證明感情穩定。

