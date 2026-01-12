新年音樂盛宴 展現國樂當代美學





當流轉千年的絲竹樂聲與現代音樂語彙相遇，會激盪出什麼樣的聲音風景？北京民族樂團繼 2025 年來臺演出後，再度於2026年1月10日、1月11日在高雄佛光山佛陀紀念館為臺灣觀眾帶來了兩場融合傳統底蘊與當代美學的國樂音樂會。

《和韻新語～2026 北京民族樂團新年音樂會》兩場演出總共匯聚了2400多人，包含各學校校長、藝文界、教育界等貴賓齊聚一堂。樂團透過跨界改編與多元曲目編排，重新打開觀眾對國樂的想像視野。



整場音樂會的鋪陳宛如一幅層次分明的當代水墨。演出以《步步高》、《彩雲追月》、《春江花月夜》等經典作品揭開序幕，在熟悉而優雅的旋律中，樂團特別為迎接即將到來的丙午馬年，重新編創《新賽馬》 ，以奔放的節奏與鮮明的動能，為新年演出定下熱烈而昂揚的基調。

隨著樂章推進，東西方音樂語言在舞台上正面交會。二胡與大提琴在《花兒為什麼這樣紅》中交織出濃厚的新疆風情，而高胡則挑戰義大利小提琴名曲《查爾達斯舞曲》，以高速與精準的技巧，展現民族樂器在演奏表現上的高度可塑性。值得一提的是，改編自德國重金屬樂團經典作品的《平衡》 ，將重金屬的強烈節奏與國樂音色的張力融合，呈現國樂在當代語境中更為剛勁、前衛的一面。

音樂會的最終篇章聚焦於「跨界融合」 ，以《聽見國潮》串聯多首流行旋律，並加入影視經典《世間始終你好》與《滾滾紅塵》，在熟悉的旋律中唤起不同世代的集體記憶，也展現樂團在當代國風創作上的多元嘗試與創作能量。

演出結束後，現場掌聲久久不歇，觀眾反應熱烈。多位觀眾分享，此次音樂會在曲目安排上別出心裁，讓人驚喜連連，也顛覆了對國樂既有的想像。「原來國樂可以這麼多元、這麼有表現力」，成為不少觀眾的共同感受。演奏家們技藝精湛、情感真摯，音符之間流露出的溫度深深打動人心，有觀眾形容彷彿「被民族國樂溫柔擁抱」，沉浸其中，感到無比幸福。



成立於 2015 年的北京民族樂團，由一群充滿活力與創意的年輕音樂家組成，長期以開放的態度探索國樂的各種可能。多年來，樂團足跡遍及海內外舞台，透過跨界合作、曲目重組與編制實驗，讓傳統旋律在當代持續發聲。主辦單位之一的社團法人中華八方文化交流協會表示，此次演出不僅是一場音樂會，更是一場以音樂為媒介的文化對話，邀請觀眾在新年之際，走進一場跨越古今、連結多元的聽覺盛宴。

