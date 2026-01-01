新年願望16字！元旦升旗強調和平 盧秀燕：會撐起傘保護市民

台中市長盧秀燕強調，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，市府團隊會撐起一把傘，好好保護市民家人。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕今8時率領市府一級主官參加升旗典禮。（陳淑娥攝）

台中市府1日舉行元旦升旗典禮，市長盧秀燕強調，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，市府團隊會撐起一把傘，好好保護市民家人。盧秀燕也告訴市民自己新年第一個願望，就是祝福「國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福」。

盧秀燕今8時率領市府一級主管參加升旗典禮，盧致詞指出，根據1份封關民調，7成市民對市府團隊施政感到滿意，「幸福得來不易」，如果沒有和平，沒有安全，各行各業無法安心生活和發展，國家和台中也無法繁榮和進步。這幾天國內外局勢面臨動盪和紛擾，市民家人心裡感到不安，大家都擔心能否維持得來不易的安居樂業和幸福。

廣告 廣告

盧秀燕強調，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，「秀燕團隊誓言，我們存在的意義，就是要撐起一把傘，好好的保護市民家人，讓這座城市不會因任何的風雨而動搖。」無論外在環境如何紛擾、如何變化，她和市府團隊都會帶領台中努力前進，強力守護和平和安全。

盧秀燕最後表示，今天是民國115年、2026年元旦新年的第一天，她的新年第一個願望就是誠心祝福「國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福」，新年快樂！愛大家！

【看原文連結】