新年飲品推薦！功夫茶聯名九把刀《功夫》推限定飲品、星巴克甜點系那堤一次看

（圖／品牌提供）

迎接農曆新年前後的飲品旺季，手搖飲與連鎖咖啡品牌不約而同端出話題新品，從影視聯名的豪邁江湖系奶茶，到主打節慶療癒感的甜點系咖啡，用截然不同的風味語言，陪伴消費者在日常中找到屬於自己的儀式感。

首先要介紹的是「功夫茶」攜手九把刀最新作品《功夫》推出的聯名限定飲品「黑霸烏龍奶」。這次聯名不只是視覺或名稱上的合作，而是將作品中濃厚的江湖氣場與「功夫精神」，實際轉化為一杯可以喝得到的風味體驗。功夫茶以厚實回甘的烏龍鐵觀音作為基底，茶感扎實、有力，呼應電影中直來直往、不拐彎抹角的熱血世界觀，再加入濃郁奶香，讓整體口感在霸氣中多了一層圓潤平衡。

靈魂關鍵則落在慢火秘煉120分鐘的黑糖波霸，長時間熬煮讓黑糖香氣完整滲入珍珠內部，口感Q彈卻不死甜，每一口咀嚼都能感受到黑糖層層堆疊的濃厚風味。

配合電影上映檔期，功夫茶也同步祭出優惠活動，自2026年2月13日起至3月8日止，凡持《功夫》電影票根至全台功夫茶門市，購買「黑霸烏龍奶」即可現折10元，成功把觀影體驗延伸到日常飲品。

（圖／功夫茶提供）

另一頭，星巴克則以截然不同的節奏，為新年帶來溫柔療癒系的新選擇。自1月14日起，全門市推出全新「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，以甜點概念重新詮釋經典那堤，主打綿密、柔軟、入口即化的舒芙蕾風味。濃縮咖啡的醇厚基底，搭配帶有淡淡蛋香與柔和甜味的舒芙蕾奶油，讓整體口感宛如在喝一杯熱甜點，層次細膩卻不過分甜膩，特別適合在年節前後，為忙碌生活增添一點放鬆時刻。

除了新品，星巴克也再度帶回深受在地顧客喜愛的經典「福吉茶那堤」，成為不少人心中「新年必喝」的暖心代表。以日本焙茶為基底的福吉茶那堤，茶香濃郁卻溫潤不苦，搭配新鮮蒸煮牛奶與細緻奶泡，入口滑順、尾韻溫和，每一口都像是在為新一年注入穩定而安心的節奏。星巴克也特別推薦將牛奶更換為燕麥奶，讓穀物香氣與焙茶香氣交織，為熟悉的風味帶來更圓潤、成熟的變化。

（圖／星巴克提供）

