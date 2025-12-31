新年首場拍賣會登場！ 遠航MD-83客機拍賣底價僅320萬

法務部行政執行署台北分署將於2026年1月6日舉辦新年首場「123聯合拍賣會」，此次拍賣最引人矚目的莫過於遠東航空公司名下的ＭD-83型客機，底價僅320萬元，比許多超跑還便宜。除此之外，還有底價高達1億元的新北市烏來區土地、金門縣獨棟透天別墅、優質股票等。

法務部行政執行署台北分署將於2026年1月6日舉辦新年首場「123聯合拍賣會」，此次拍賣最引人矚目的莫過於遠東航空公司名下的ＭD-83型客機，底價僅320萬元。（圖/台北分署提供）

台北分署表示，此次拍賣會將於1月6日下午3點在分署4樓拍賣室舉行。最受矚目的標的為遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007），這已是該客機的第3次拍賣，底價從先前大幅降至320萬元。拍定後將依現況點交，對有意收藏實體飛機或拆解利用零件的業者而言，是極具吸引力的入手機會。

廣告 廣告

在不動產標的中，金額最高者為新北市烏來區小寮段22地號土地，底價高達1億元，使用分區為保安保護區，採現況點交方式進行第3次拍賣。另一個引人注目的標的是位於金門縣金城鎮環島西路一段的三層透天厝，內部設有客廳、廚房及多間臥室與衛浴，目前為空屋。

台北分署指出，金門透天厝連同未辦保存登記部分及合併拍賣的9筆土地，底價僅1160萬元，拍定後予以點交。不過，投標人須符合「無自用農舍」的條件，有意參與者需特別留意資格限制。

本次法拍還有1間位於金門縣金城鎮環島西路一段的3樓透天厝，格局包含客廳、廚房及多間臥室與衛浴。（圖/台北分署提供）

本次拍賣會還釋出多筆優質土地供民眾選擇。台北市文山區公訓段三小段125地號土地，底價4520萬元，採不點交方式進行第2次拍賣；新店區蘭溪段兩筆土地底價分別為60萬元及70萬元；坪林區新昇段兩筆持分土地底價則為12萬元及10萬5000元，均為第1次拍賣。部分土地入手門檻較低，適合不同類型的投資人參與。

在動產部分，將拍賣「璽宇飛馬生醫股份有限公司」股份6000股，此為第1次拍賣，為投資者提供了另一種選擇。

台北分署提醒，有意參與不動產投標的民眾，請於1月6日下午2點30分起將投標書投入現場標匭；動產部分則於下午3時開始進行現場喊價。詳細資訊可參閱法務部行政執行署台北分署官方網站「拍賣公告」專區。

特別需要注意的是，台北分署目前並無利用網路商城或網路實施拍賣，所有拍賣活動均為現場實體拍賣，拍賣地點會在拍賣公告上載明，並公告在分署官網。民眾如有相關拍賣問題，可致電台北分署洽詢（02－25216555），切勿輕信網路訊息，以免受騙上當。

延伸閱讀

北市府跨年晚會將湧入數十萬人 消防局啟動「立體安全網」

急凍嚴防RSV病毒！長者中風失智、孩童恐插管

低溫跨年夜易引發猝死 醫揭「熬夜、飲酒」恐成致命關鍵