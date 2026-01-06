中部中心/綜合報導

法務部台中分署，今天（6日）舉辦聯合拍賣會，主要是因為有不肖業者，任意傾倒營建廢棄混合物，謀取暴利，現場拍賣三台曳引車跟一台半拖車，車齡都在五年內，吸引不少買家來喊價，另外現場還拍賣一批紡織針車，是台中一間塑膠工廠，貨品賣到美國，受到關稅影響，欠稅一百多萬因此倒閉。

新年首場聯合法拍！ 車齡5年曳引車、半拖車全拍賣

新年首場聯合法拍！ 車齡5年曳引車、半拖車全拍賣(圖/民視新聞)

新年首場聯合拍賣，吸引大批民眾，喊價十分熱絡，滿桌的紡織針車，平針，雙針，頭針通通都有，台中分署不設底價，民眾從一百元開始喊，這批裁縫車，是從台中一間倒閉的塑膠工廠查扣，業者賣貨到美國，但受到關稅影響，資金卡住，欠稅拿裁縫車抵押。

廣告 廣告

新年首場聯合法拍！ 車齡5年曳引車、半拖車全拍賣

這四台車輛都是涉嫌廢棄物清理法案件的犯罪工具 不過性能堪用吸引民眾搶便宜(圖/民視新聞)





除了裁縫車，台中分署，同時拍賣三台曳引車跟一台半拖車，出廠年份，都在五年內，這四台車輛，都是涉嫌廢棄物清理法案件的犯罪工具，不過性能堪用，吸引民眾搶便宜。

新年首場聯合法拍！ 車齡5年曳引車、半拖車全拍賣

新春首場拍賣會民眾出價意願高 台中分署也成功拍賣收回積欠的罰緩(圖/民視新聞)





新春首場拍賣會，民眾出價意願高，開心搶到便宜，台中分署也成功拍賣，收回積欠的罰緩。





原文出處：新年首場聯合法拍！ 車齡5年曳引車、半拖車全拍賣

更多民視新聞報導

假交易真洗錢 警破三方支付洗錢集團半年金流逾10億元

大谷翔平天使最後一季球衣將拍賣！媒體預估將賣出天價

最新／台中西屯區1名女子不明原因墜樓！頭部外傷 送醫救治中

