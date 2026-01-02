新年首波冷氣團強襲 7成三高族不自知預防心血管

2026年新年伊始，冷氣團接連報到導致各地氣溫偏低。國健署長沈靜芬提醒，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群在寒冬中必須採取正確的抗寒措施，尤其應強化頭頸部與四肢的保暖，以防範氣溫驟降引發的健康危機。

20歲以上三高異常者 7成不自知

當氣溫驟降時，人體血管會自然收縮導致血壓上升，對於慢性病控制不佳的民眾而言，極易增加心血管急性發作的風險。根據國健署調查顯示，台灣20歲以上三高異常的國人中，約有4至7成並不自知，這種情況往往使民眾不及改變生活行為或接受治療，進而導致心臟病、中風或其他慢性病的發生。

國健署四大建議

為降低慢性病發生風險，國健署提醒民眾，在天冷時同步做好保暖與健康管理，並提供以下四項生活建議：

定期健檢監控三高：30歲以上民眾可利用國健署提供的成人預防保健服務，定期掌握自身健康數據。理想數值建議為：血壓≦120/80mmHg、空腹血糖70-99mg/dL，以及一般民眾的低密度酯蛋白膽固醇（LDL-C）應小於130mg/dl。 善用科學算病館：民眾可透過國健署建置的「科學算病館」，將健檢數據轉換為可預測的風險指標，了解未來10年內罹患冠心病、中風、糖尿病及高血壓的機率，提早調整生活習慣。 遵循「三低一高」飲食：秉持少油、少鹽、少糖及高纖原則，避免過節聚餐時暴飲暴食，以減輕心血管負擔。 維持規律運動習慣：每週建議累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車或以爬樓梯代替搭電梯。

身體警訊別忽視

沈靜芬提醒，若發現自己或親友出現身體異常警訊，應立即就醫以把握黃金治療期，心臟病警訊：包含胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥。中風徵兆：簡易判別方式為是否能順利完成「微笑、舉手、說你好」其中任一動作。

沈靜芬強調，寒流期間民眾應多加留意家中長輩，確認其帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品是否穿戴齊全，與家人共同做好保暖措施，平安健康迎新年。