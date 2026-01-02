新年首起憲法判決有歧見！「她」投贊同票 但反對「直接扣除」3名拒評議大法官

大法官蔡彩貞護憲出席評議，但撰寫意見書明志。資料照。陳品佑攝



憲法法庭今（1/2）天針對羈押「準抗告」做出最新判決，本案和去年底的《憲法訴訟法》部分修正條文違憲判決，同樣僅有5名大法官署名。值得注意的是，大法官蔡彩貞上次曾對部分主文投下反對票，並透過意見書表示不同見解，這次她全贊成仍提出「協同意見書」，重申多數意見將「拒絕評議」3名大法官視為「依法迴避」而直接從「現有總額」扣除，她不贊成該見解。

藍白立委前（2024）年12月合力修正《憲訴法》，一邊拉高大法官評決門檻，另一邊背葛人事案，導致僅存8名大法官的憲法法庭停擺1年。去（2025）年日勝生活科技公司聲請釋憲，憲法法庭裁定該案不受理，大法官陳忠五就開砲提出協同意見書，認為憲法法庭應自行審查確認是否受《憲訴法》拘束，大法官謝銘洋、尤伯祥加入協同意見。

去（2025）年9月，憲法法庭裁定不受理雲林地院法官聲請案，這次換大法官呂太郎出手，痛斥《憲訴法》封鎖大法官《憲法》解釋權，謝銘洋、陳忠五、尤伯祥也都加入。但隔月，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官透過聲明表示反對，去年12/19憲法法庭做出「114憲判字第1號」判決宣告《憲訴法》違憲，3人直嗆判決違法，創下憲法法庭內戰的司法首例。

當時唯一跳出來聲援的，只有蔡彩貞。蔡彩貞提出「部分協同、部分不同意見書」，表達她對《憲訴法》的態度。（編按：部分協同、部分不同意見代表大法官基本贊同多數意見的結論，但也有部分不同意、存在不同法律意見）。

大法官（左起）陳忠五、呂太郎、謝銘洋、尤伯祥是促成憲法法庭復活的主軸。太報整理

蔡彩貞在意見書中表示，多數意見主張如有大法官持續拒絕參與評議聲請案，導致其他大法官行使《憲法》職權受阻或妨礙，拒絕評議的大法官應從「現有總額」中扣除，改依照參與評議的人數計算評決門檻。蔡彩貞寫道，《憲訴法》修正的目的之一，是確保《憲法》裁判經一定人數合議形成共識，集思廣益，確保裁判品質及公信力，「現有總額」的意涵相當明確，不應隨意增、刪。

蔡彩貞也認為，大法官本於個人法律上確信，持續拒絕參與裁判的評議、表決，是出於大法官個人的意志，而非「客觀上不能」行使職權。多數意見依循大法官如果迴避，客觀上就不能參與評議的法理，將蔡宗珍等3人自「現有總額」扣除，不但偏離法律本意，也沒區辨大法官拒絕行使職權的理由、必要性，不免會給人藉此影響《憲法》裁判的機會，造成難以防範的破窗效應。

不過，面對這次與人民權益更貼近的羈押「準抗告」判決，蔡彩貞果斷投下贊成票，讓票數來到5比0，但蔡彩貞仍獨排眾議，進一步提出協同意見書表明立場。

蔡彩貞寫下，《憲訴法》第30條第2項，在去（2025）年12/19經判決宣告違憲失效後，本件的多數意見重申該判決意旨，認為本庭現有大法官8人，因3位大法官持續拒絕參與評議、表決，導致事實上行使職權之大法官僅5人，本件將因人數不足《憲訴法》第30條第1項規定的評議門檻而無法作成判決，影響大法官行使《憲法》所賦予的《憲法》解釋權，也妨礙聲請人受《憲法》保障之訴訟權，從實質及結果來看，與大法官「依法迴避」之情形無異，應為相同處理，因此依據該判決意旨，將持續拒絕評議之三位大法官自「現有總額」中扣除。

蔡彩貞重申，她難以同意這樣的論點，而不贊同之理由，和她就《憲訴法》違憲判決所提的意見書論述相同，因此不再贅述。

