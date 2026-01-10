新年點燈熱門排行揭曉 第一名實至名歸、寵物平安燈成亮點

節目中心／林瓊玉報導

2026年農曆新年將在國曆2月17日登場，各地宮廟開放新年點燈祈福，不少民眾提早前往登記，熱門燈種更出現漏液排隊的情況。綜合近年宮廟公告、網路搜尋熱度整理，新春點燈種類愈趨多元，傳統的光明燈、太歲燈仍是最多人選擇的經典款，文昌燈、財神燈與姻緣燈則依不同族群需求，成為熱門選項。儀式感較高的斗燈近年詢問度也明顯提升，另外還有因應飼主需求新增的寵物平安燈，成為新興話題。

民眾熬夜搶排點燈。（圖／翻攝自鹿港天后宮官網）

第1名 光明燈（平安燈）

光明燈可說為必備選項，也是民眾詢問度最高的燈種。光明燈不分生肖、年齡，常被視為為全家祈福、求平安順遂的基本款，因此年年登記數量居冠。

第2名 太歲燈

隨著流年太歲出爐，哪些生肖屬於犯太歲族群成為民眾關注焦點。以今年「丙午火馬年」為例，屬馬者值太歲、屬鼠者沖太歲，另有屬牛、屬兔等生肖被視為與流年太歲有沖犯情形。依民俗說法，相關生肖在新的一年可能面臨較多變動，也使安太歲、點太歲燈成為新春期間固定且穩定的熱門活動之一。

2026年為丙午火馬年。（圖／寶島神很大）

第3名 財神燈

財神燈近年詢問量持續上升，特別受到上班族、業務族群與商家關注。新春開工前點財神燈，已成不少民眾迎接新年度的儀式之一。

第4名 ​文昌燈

學生升學、考試族群與家長，常在新年期間提前點燈，祈求學業、考運與工作表現順利，此外，也受到上班族、文職工作者的歡迎，祈求事業順利、創造力上升等，都讓文昌燈成為年年穩定上榜的熱門燈種。

光明燈幾乎是每年點燈必備基本款，需點燃一整年不能熄滅。（圖／寶島神很大）

第5名 姻緣燈、貴人燈

姻緣燈在年輕族群與單身者中討論度高，不少宮廟也將姻緣燈列為固定祈福項目之一。除了單身者祈求良緣，也有情侶、夫妻點燈希望感情穩定、關係和諧。此外也受到業務、生意人的青睞，讓自己廣開人脈、四通八達。

第6名 斗燈

斗燈雖非人人都會點，但在特定族群中相當受重視。民俗上常被視為象徵整體運勢、家運或事業局的燈種，常見於公司行號、家族或希望為全年運勢加強布局的信眾。斗燈多以集體或分斗方式設置，具有較高的儀式感，也讓其成為新春期間固定出現的點燈選項。

斗燈是新年點燈的熱門選項之一。（圖／寶島神很大）

近年點燈內容逐漸生活化，除了個人與家庭祈福外，也有部分宮廟開始提供寵物平安燈。廟方指出，隨著寵物被視為家庭重要成員，相關祈福需求逐年增加，讓飼主能為毛小孩祈求健康與平安。目前包括台北府城隍廟、萬華龍山寺、新北市接雲寺、彰化清水岩寺、台中萬和宮、嘉義城隍廟、嘉義忠義十九公廟及高雄天公廟等，都有提供相關點燈服務，實際內容與報名方式仍以各廟公告為準，民眾可事先上網查詢。

嘉義城隍廟推出寵物平安燈，飼主帶寵物排隊點燈。（圖／嘉義城隍廟）

點燈習俗源自佛教燃燈供佛的傳統，後來逐漸延伸為祈求平安、光明與祝福的春節習俗，近年也從單一祈福形式，發展為依需求選擇的多元選項。民眾可依自身關心的生活面向，挑選合適燈種參與新春祈福。

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

