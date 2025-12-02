新年一次搞定！法絨甜點禮盒、台北喜來登年菜，中日泰西式通通有

（圖／品牌提供）

剩沒多久就要迎接農曆新年，想好禮盒要送什麼了嗎？職人級甜點品牌法絨法式手工甜點Velvet Patisserie推出全新禮盒，台北喜來登大飯店除了禮盒之外，也推出米其林年菜，現在預購還享早鳥優惠，千萬別錯過！

法絨法式手工甜點Velvet Patisserie以「台法混血」聞名，從選材到包裝都把美學當基本配備，連Hermès、Chanel都指定合作，面子與裡子一次顧到。迎接2026年，法絨推出年度限定「幸運密馬新年禮盒」，把馬年意象玩成紅藍錯視的視覺彩蛋，得仔細看，才能「解鎖」藏在細節裡的幸運密馬，光開箱就能先討個好兆頭。

內容更是毫不馬虎！六款主打新作把可可、花果、茶韻、奶油通通召喚到位。最吸睛的「濃醇摩卡可可達克瓦茲」以70%黑可可與咖啡香交織，內餡還藏巴芮脆片，一口苦甜平衡、層次爆表；巧克力控必收「濃醇生巧克力酥餅」，70%與100%比利時巧克力疊出深邃風味，金箔點綴，節慶感拉滿。偏愛清新派的，「蜜桃玫瑰酥餅」把德國玫瑰蜜桃水果茶與有機玫瑰花水化成浪漫花果香；「瑪黑伯爵旅人蛋糕」則是茶香控的天堂，法國瑪黑伯爵茶＋日本37%白巧克力，濕潤細緻、餘韻綿長。

口感控也別擔心缺席。「日本雙目糖蝴蝶酥」以法國發酵奶油做層層千層結構，日本中雙糖一入口就香脆作響；「小山園抹茶雪球」把日系抹茶的濃韻做成如雪般輕觸即化，核桃的脆為茶香加分。再加上三款人氣回歸款——雲朵柳橙費南雪、雪花胡桃脆脆、帕瑪森起司紅椒餅乾，甜鹹交錯，從第一口吃到最後一口都不膩。

貼心的是，法絨「幸運密馬新年禮盒」推出L、M 盒型＋典藏款、酥餅款四種版本，照對象、照預算選就好；早鳥到2026/1/23，買L款送「馬上好運」紅包袋，單筆滿3,500再送限量「密馬解鎖鑰匙圈」，官網滿3,000免運，企業訂購還有早鳥82折起。

聖誕派對就是這個！達美樂三本柱開趴、CARRYON × 造糕的人推「金手指」禮盒

另外，台北喜來登大飯店今年火力全開，從中式、日式、泰式到西式，把圍爐直接升級成「多國拼盤」。先說中式派的天花板。米其林一星「請客樓」端出六人份「極品御璽」海陸盛宴，烏魚子、椒麻雞、蒜泥鮮蝦開場，「御品佛跳牆」用南非鮑魚、干貝堆疊豪華，主菜再上「青椒汁時鮮魚」、「黑蒜無骨牛」，最後「干貝麻油雞煨飯」、「紅豆藜麥鬆糕」收尾。

粵菜派請看「辰園」：燒味拼盤、蟲草醬皇蒸龍蝦、松茸菌瑤柱花膠土雞湯、干貝蟹肉娃娃菜，刀工與火候都在線，甜點還有椰香奶皇捲當句點。

想走「非典型圍爐」路線？日料與西餐也準備好了。日式料亭桃山有A5和牛涮涮鍋，朱龍蝦、鮑魚、干貝一次滿足；還有日本新年必備的御節料理，帝王蟹腳、磯煮鮑魚、黑豆、銀杏，把年味用木箱裝好送到家。泰式「SUKHOTHAI」把酸辣熱情端上桌；西式「安東廳」用36盎司Prime帶骨肋眼牛排震場；「比薩屋」則靠帝王蟹分享餐與龍蝦比薩撐起派對感。

伴手禮同樣強，雙糕禮盒、XO醬、肝臘腸、烏魚子，從老派到新派通通包辦。折扣也實在，線上指定商品最高88折，現場或電話9折，價格自3,888元起，選擇多到可以「照親戚個性配菜」。

