新年「買寵物」旺季！消費糾紛頻傳 新北動保處籲三思：勿衝動消費
新北市 / 武廷融 綜合報導
農曆新年將至，寵物買賣進入消費旺季，新北市動保處指出，近期接獲多起民眾申訴，反映購買幼犬、幼貓後，短期內生病甚至死亡，引發醫療費用、退換貨及責任歸屬等消費糾紛。動保處提醒，切勿因一時喜愛而衝動消費，寵物買賣契約並非白紙一張，後續生命照護成本更不容忽視。
動保處表示，近日處理一起買賣糾紛，民眾至寵物店家買到1隻虛弱品種小貓，經治療後演變成嚴重之呼吸道感染。後經協調雙方至調解委員會調解，因雙方認知差異導致調解失敗，民眾無法取回金錢損失，更心力交瘁。
動保處指出，動物非一般商品，許多先天疾病或潛在問題，需飼養一段時間才會顯現。當消費者發現幼犬貓異常時，常陷入是否繼續飼養或送回業者處，甚至求償無門。動保處提醒，購買寵物要三思，在購買幼犬幼貓前，務必審慎評估自身飼養能力，應先自我檢視是否具備照護幼犬幼貓「食、衣、住、行」等基本條件，是否具備觀察與判斷動物健康異常的能力，發現動物生病時，是否了解應送醫治療或依契約處理的正確方式。
動保處強調，寵物不是完美的造物，購買生命並非單純的商品交易，而是一份長期且不可回頭的承諾。切勿「看一眼就買」，對於外表可愛但已有異常狀況的幼犬幼貓，更應堅決拒絕購買。一但簽約付款下去，就必須依動物保護法規定負擔後續幼犬幼貓生命的照護責任。
若不幸發生消費糾紛，動保處提醒民眾，務必儲存通訊紀錄、契約書及獸醫診斷證明，向各地消保官或動保處提出申訴，以保障自身與幼犬幼貓的權益。動保處最後呼籲：「犬貓購買誠可愛，買賣糾紛價更高」，請民眾理性消費、審慎評估，避免因一時衝動，造成無法挽回的遺憾。
