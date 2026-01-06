新年4連發 防衛省公布解放軍機大編隊現身沖繩周邊

2026年一開年，日本防衛省統合幕僚監部少見的連續發布解放軍機艦動態，全部都是東部戰區發動「正義使命2025」圍台演習前後，同時也在日本周邊活動的大陸機艦。

日本拍攝大陸轟6。(圖/防衛省)

日本拍攝大陸殲16。(圖/防衛省)

根據防衛省統合幕僚監部5日一連公布的4則資料顯示，首先是2025年12月27日上午約7時，自衛隊在宮古島東北方約110公里處，偵獲朝東南方向航行的解放軍海軍054A型巡防艦舟山號（529號），隨後並通過琉球（沖繩）、宮古島之間，繼續往東南方向前往太平洋。該艦於12月30日再通過琉球、宮古島之間，朝西北方向返航東海。

廣告 廣告

其次是2025年12月28日上午約11時，自衛隊在宮古島東北方約130公里處，偵獲朝東南方向航行的解放軍海軍054A型巡防艦益陽號（548號），隨後並通過琉球、宮古島之間，繼續往東南方向前往太平洋。該艦於12月30日再通過琉球、宮古島之間，朝西北方向返航東海。

日本拍攝大陸舟山號。(圖/防衛省)

日本拍攝大陸益陽號。(圖/防衛省)

日本拍攝大陸長春號。(圖/防衛省)

再者是2025年12月29日下午，偵獲解放軍的轟6型轟炸機、殲16型戰機、運9型電子情報機各2架，以及2架研判是大陸的戰機，由東海朝日本飛行，通過琉球、宮古島之間上空，飛往太平洋後迴轉，再循原路線飛回東海。

此外，2025年12月30日下午約15時，自衛隊又在宮古島東方約80公里處，偵獲朝北方向航行的解放軍海軍052C型驅逐艦長春號（150號）。隨後該艦通過琉球、宮古島之間海域，往西北方向返航東海。

大陸軍機航跡。(圖/防衛省)

延伸閱讀

蔣萬安射出「教育革新3箭」！導師減課加薪

台北市長者有福了！蔣萬安宣布「敬老卡功能」重磅升級

蔣萬安重大宣示！台北營養午餐全免費 2-15歲生生喝鮮奶