新幹線上吃「這味」引爭議 網怒批：討人厭又沒常識！

國際中心／李筱舲報導

許多人對於乘客在大眾運輸工具上進食感到不適，認為氣味、聲音或殘渣容易影響他人乘車的舒適度。近日，一名日本網友在「X」社群平台上分享一張自己搭乘新幹線時享用麥當勞的照片，引起不少網友關注與討論。不少網友表示，在密閉車廂內食用麥當勞相當不合適，該篇貼文目前已累積2,700萬次瀏覽、 200多則留言，原PO隨後也在貼文下發起網路投票，想了解大家是否能接受在新幹線上吃麥當勞，沒想到投票結果竟大反轉。

廣告 廣告





搭新幹線吃麥當勞竟遭網友狂譙「太臭」！一張照片2700萬次點閱掀爭論

日本網友在「X」社群平台上分享自己搭新幹線時吃麥當勞的照片，引發網友們爭論。（圖／翻攝自Ｘ ＠fatechan0）

日前，一名日本網友在自己的「X」社群平台上，隨手發布了一張自己搭乘新幹線的照片，相片中，他將一人份的麥當勞餐點放在座位的小餐桌上，沒想到意外引發網友批評，許多網友表示，新幹線上的麥當勞味道刺鼻還非常難聞，更有網友直批：「在大眾運輸上吃麥當勞的傢伙真的很討厭，一點都沒有常識」、「我很受不了在大眾運輸上吃麥當勞的人」、「搭新幹線的話，我還是覺得應該吃鐵路便當，而且會特地選味道沒那麼重的」。

搭新幹線吃麥當勞竟遭網友狂譙「太臭」！一張照片2700萬次點閱掀爭論

原PO也在文章下發起網路投票，想了解大家是否接受在新幹線上吃麥當勞。（圖／翻攝自Ｘ ＠fatechan0）

不過，也有些網友認為在新幹線上吃麥當勞沒有什麼問題，一名網友提到，在日本，許多車站裡都有附設麥當勞店鋪，認為在新幹線或特快列車看見乘客吃麥當勞，並沒什麼好嫌棄的，也有人認為加熱完的便當味比麥當勞還難聞，後來原PO也在文章下發起網路投票，想了解大家是否接受在新幹線上吃麥當勞，投票結果顯示，可接受在車上吃麥當勞的票數占比為62.4%，而無法接受則占了37.6%。關於這個議題，討論見仁見智，如何在便利與禮貌之間取得平衡，仍有待社會共同思考。





搭新幹線「吃麥當勞」遭網狂譙太臭！吸2700萬點閱兩派吵翻「投票結果曝」

由於速食店取餐迅速、攜帶方便，對搭乘大眾運輸的民眾而言，往往是外帶餐點的首選。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）













原文出處：搭新幹線「吃麥當勞」遭網狂譙太臭！吸2700萬點閱兩派吵翻「投票結果曝」

更多民視新聞報導

影／大馬網紅直播偷拍辣妹！竟「隔空抓球」噁喊：好想摸

騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了

12歲按摩妹「接客61男」被生母騙？阿嬤揭家庭內幕

